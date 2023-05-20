Главный русский «синдром» Александр Невзоров

20.05.2023, 13:04

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Растерянность пропагандистов хорошо видна на примере Соловьева.

О да. Здесь мы наблюдаем главный «русский синдром». Россиянин чувствует себя уютно, только пока знает, что « внушает страх». Хоть кому-нибудь. Из страха в России «сделаны» как все внутренние, так и внешние отношения.

Самое «подзаборное чмо» одушевляется тем «страхом», который «его страна» внушает миру. Чмо «прет» от бомб и парадов. Амплуа частички «мирового ужаса» наполняет смыслом его жизнь.

Но!

Отними у русского «способность внушать страх»- и его жизнь скукоживается и теряет всякий смак.

На примере гостей соловьевской студии и самого Соловьева - это очень хорошо видно. Телекамеры работают, как микроскопы , позволяющие разглядеть жизнь загадочных бактерий в пиджаках и блузках.

Чувства этих существ сравнимы с ощущениями Yersina pestis (чумной палочки), узнавшей об открытии стрептомицина.

Представьте себе горе и растерянность бубонной чумы, которая узнала, что она легко излечима и больше не является проблемой человечества.

Представили?

Ну, тогда вам сразу станет понятна растерянность русских пропагандистов, понявших, что Россию - никто уже не боится.

Александр Невзоров, t.me

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