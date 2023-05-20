«Живу на 500 евро, которые нам дают наличкой, основную зарплату не трачу» 6 20.05.2023, 13:59

7,780

Белорусы рассказали, как работают в Польше на необычной вакансии.

Значительная часть белорусов, которые решили покинуть родину после 2020-го года, обосновалась в Польше. Здесь они находят новую работу и жилье. Причем некоторые устраиваются не на самые типичные вакансии.

«Зеркало» поговорило с белорусами, которые трудоустроились в Польше монтажниками солнечных батарей.

«Живу на 500 евро, которые нам дают наличкой»

В Польшу Андрей (имя изменено) вместе с женой и двумя детьми переехал летом 2019 года. Он говорит, что хотел лучшей жизни и больших возможностей для детей. За неделю устроился на фирму, которая решила заниматься монтажом солнечных панелей.

— Опыта работы в этой сфере у меня не было. Сыграло то, что у меня было образование, связанное с электрикой, хотя я по этой специальности никогда не работал, — рассказал о трудоустройстве Андрей.

Белорус вместе с двумя напарниками по готовому проекту монтировал солнечные панели (чаще — на крышах домов), потом подключал, проверял работоспособность. Так как и фирма, и работники были новичками в этой сфере, работать было сложно, проекты приходили «сырые». После работы Андрей искал в интернете информацию о монтаже. В результате через нескольких месяцев, имея за плечами опыт семи-восьми готовых проектов по монтажу, Андрей уволился. Хозяин предприятия остался должен ему крупную сумму денег.

Монтажники не постоянно сидят на крыше, чаще они там находятся по минут 15−20. Ведь кроме им еще надо заниматься проводкой, делать заземление, прокладывать трассу для проводов. Фото героя материала

— Потом была очень сложная зима, работы не было, хватался за разные подработки, параллельно искал постоянную занятость. Через знакомых поляков предложили пойти на большую польскую фирму, которая до этого занималась твердым топливом, но решила начать новое направление — монтаж солнечных панелей.

У Андрея был опыт работы, поэтому в штат фирмы его приняли. Все было официально, через договор, к тому же белорусу помогли легализоваться. Заработок обещали выше среднего по рыку, выдали форму. Перед работой Андрей прошел медосмотр, там проверили, может ли он трудиться на высоте.

— Сперва работал в Польше. Бывали довольно сложные проекты, например, как-то делали монтаж в Сопоте на доме, признанным историческим памятником. Мы были лучшей бригадой. Наверное, поэтому летом прошлого года фирма отправила нас выполнять заказы в Испанию. С тех пор я лишь дважды ездил в Польшу к семье — на Новый год и Пасху.

Монтаж солнечных панелей — работа всесезонная. Сейчас официально рабочий день Андрея начинается в 07.00 и длится до 15.00. В неделю должны быть два выходных. Однако такой график соблюдается лишь только тогда, когда проект начинается, а к его завершению работать надо быстрее.

Монтажники при работе на крыше должны закреплять себя на страховочный трос, но Андрей признался, что они делают это в 20% случаях — когда крыша очень покатистая или есть наледь. Фото героя материала

— Босс просит ускориться. Конечно, мы можем остаться на работе и до 19.00. Однако это не так часто, мы стараемся не сильно перетруждаться. К тому же заказчики в Польше и Испании не любят, когда какие-то посторонние люди ходят по их крыше, когда они возвращаются домой с работы. Намекают, мол, может вы завтра продолжите…

Когда Андрей работал в Польше, то его заработок в месяц был около 6000 злотых (это 4194 рублей, здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка Беларуси на 19 мая). В эту сумму входил оклад 4200 злотых «чистыми», премия, оплата сверхурочных работ, командировочные. В Испании зарплата выше, на карту приходит 7000−8000 злотых в месяц (4893−5593 рублей), плюс работникам дают наличными 500 евро (1586 рублей) на еду и свои нужды.

— Заработок с карты я практически не трачу, картой пользуется моя жена в Польше. Я живу на 500 евро, которые нам дают наличкой, основную зарплату не трачу. Так как город курортный, то этих денег хватает на еду, но я питаюсь хорошо.

Жилье монтажникам оплачивает фирма. В Испании они проживают в закрытом комплексе из таунхаусов, на территории есть бассейн. Андрей вспоминает, что хорошие условия для них были и в Польше: во время командировок работников никогда не заселяли в дешевые хостелы. Как правило, это были неплохие отели.

Игнат работает в Польше с середины 2018 года. Работу он нашел по знакомству на монтаже солнечных батарей. С тех пор он трудился на нескольких фирмах, при этом всегда оформлялся официально, имея сертификаты для выполнения проекта.

— Объекты были по всей Польше, пять лет назад начался бум в этом направлении, он и до сих пор продолжается. Правда, платят все по-разному. Предлагали хороший договор на 9000 злотых (6292 рубля), но надо было ездить по Европе, а я туда сейчас не могу выезжать. Но и отрицательный опыт есть: один наниматель обещал платить минимальную ставку, потом выяснилось, что она должна быть больше, обманул меня, ушел я с той фирмы, — рассказал мужчина о своем опыте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».