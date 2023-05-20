«Патриоты» в трусиках 1 Сергей Романов, planeta.press

20.05.2023, 13:50

8,548

Мир продолжает смешить давно уже не мальчик Конашенков.

Они ищут. Пока Конашенков окончательно закрепился в статусе главного российского комика — работа кипит. Они уничтожают всю украинскую авиацию. С начала «спецоперации» — по три раза. Уничтожают «байрактары», «химарсы», «брэдли», управляемые авиабомбы. Чего только не пришлют. Вплоть до «Звезды Смерти» из лукасовских «Звездных войн», если понадобится.

Еще через почту, если верить российским СМИ, украинцы пересылают и танки тоже. Только хакеры этот канал, опять же берем на веру, перекрыли. А вы говорите – научная фантастика.

Новейшие образцы военной техники разносят еще до отправки оной на фронт. Фантазеры об этом рапортуют и летом, и зимой. В февральских сводках «уничтожают» танк. И не важно, что на фотографии летний пейзаж.

Здесь «кинжал» уничтожает (честно признаться, уже устаем брать минобороновскую лексику в кавычки) «Патриот». По таким «достижениям» можно отлично мерять температуру страхов по кремлевской палате. Крайние (очевидно, не последние из таковых) – американские противоракетные комплексы «Патриот».

При том, согласно одной из последних сводок минобороны, уничтожили сразу пять таких установок. Мы давно не ищем логики в подобного рода реляциях главного военного ведомства, но не могли бы там хоть за азами арифметики проследить?

Да, безусловно совсем постоянные пациенты психиатрических клиник возмутятся: почему не десять? Не дорабатываете, господа! Хочется назвать их «рассерженными патриотами». Но даже эта группа адекватно оценивает состояние дел на фронтах. Блоги Гиркина в помощь, что называется.

Да и в минобороны Украины терпеливо принялись объяснять, почему подобное «попадание» невозможно в принципе. Там отметили, что американскую ЗРК называют то комплексом, то батареей, то дивизионом, то просто системой. Дивизион таких комплексов состоит из командного пункта, радара, а также пусковых установок. Ну и, собственно, дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами.

Далее последовали объяснения от Белого дома. Да, один «Патриот» повредили, что не помешает вернуть его к эксплуатации (и уже вернули, кстати). В целом система противоракетной обороны Украины работает эффективно. Не нам с неприкрытым даже от беспилотников Кремлем об этом говорить.

Но оно и без «антифейка» понятно. Ну кто в здравом уме поставит «Патриоты» на минимальном расстоянии друг от друга. Сказка!

Что забавно, Шойгу наперед обвиняет в «сказочничестве» именно Украину. Будто бы не его доверенное лицо Конашенков по восемь раз «уничтожал» украинскую авиацию.

Ничего нового. Даже «военкоры» признают провал информационной политики России. А все потому что та после провала плана «освобождения Киева за три дня» умеет только «зеркалить». Вторично, лживо и, в отличие, от Украины, бездоказательно.

Что нам какой-то пятикратный удар «Кинжалом» придумать с таким-то опытом. Удивительно, как эти «Кинжалы» не были прибиты к доске объявлений. Миазмы метафорического славянского мальчика все еще витают над зданием минобороны в Москве. И продолжает смешить давно уже не мальчик Конашенков.

Сергей Романов, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».