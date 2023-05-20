В Минске рядом с фуд-кортом на прохожего упало стекло с третьего этажа 6 20.05.2023, 13:46

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Видеофакт.

В Минске с третьего этажа дома на улице Кульман на 19-летнего парня упало остекление оконной рамы. Он получил тяжкие телесные повреждения, сообщает onliner.by со ссылкой на Следственный комитет.

Оказалось, здание признано аварийным, с апреля этого года там идет стройка. При этом зона выполнения опасных работ не была огорожена, хотя совсем рядом с объектом находится популярный фуд-корт (скорее всего, речь о Lidbeer Dvor).

Контролировать безопасность на объекте должен был 32-летний прораб строительной организации, однако он этого не делал. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РБ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до трех лет, а также права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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