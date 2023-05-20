У Зеленского назвали огромную проблему Лукашенко 13 20.05.2023, 14:20

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Узурпатор определенно болен, но суть не только в этом.

Беларуский узурпатор Александр Лукашенко определенно болел.

У Лукашенко есть огромные проблемы с логическим пониманием, рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

«Лукашенко безусловно болел. Ничего нового и удивительного. Его заявления - это заявления от пропагандистов. То есть человека, который так же неадекватно оценивает, что сегодня происходит, но вынужден вести себя так, как ведет себя», - сказал собеседник и добавил, что узурпатор полностью зависим от РФ.

Советник главы ОП отметил, что самозванец с одной стороны говорит о том, что контрнаступление Украины - выдумка, а с другой - у границы с украинским государством ставит «зубы дракона».

«У Лукашенко нет доступа ни к какой информации. Он вообще человек, который анализирует и свои публичные выступления строит на фейковом понимании этого мира. У него нет доступа к инсайду, к тому что происходит. И вообще с логическим пониманием у него есть огромные проблемы. Следовательно, он точно не знает ничего насчет контрнаступления и возможностей Украины. Вы же помните, какие заявления он делал в начале войны: «Три дня и все, что там той Украины»…», - заявил Подоляк.

Советник подчеркнул, что украинские воины никогда не собирались нападать на Беларусь и не будут этого делать. «Мы не будем нападать на Беларусь - это нонсенс», - отметил собеседник.

Сайт Charter97.org сообщал, что в Москве на параде 9 мая Лукашенко стало плохо, ему вызвали медиков, и после этого он отправился в Беларусь, даже не посетив праздничное застолье.

Позже стало известно, что диктатор не посетил церемонию чествования «государственного флага, герба и гимна», которая состоялась 14 мая в Минске.

15 мая пропагандисты показали едва живого диктатора, который больше походил на восковую фигуру.

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