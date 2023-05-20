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ВСУ ликвидировали Конашенкова вместе с группой офицеров РФ

  • 20.05.2023, 14:46
  • 6,260
ВСУ ликвидировали Конашенкова вместе с группой офицеров РФ

Оккупанты потеряли командиров с «говорящими» фамилиями.

В ходе широкомасштабной войны России против Украины стали «грузом 200» (уничтожены) еще три российских офицера.

Среди ликвидированных противников, в частности, есть капитан Александр Очкалов, поделился данными украинский офицер Анатолий Штефан, который известен под позывным «Штирлиц».

«Успешно демобилизированы: …старший лейтенант Евгений Конашенков (очень известен другой Конашенков - Игорь, генерал-лейтенант, официальный представитель Минобороны РФ - ред.); …лейтенант Эдуард Дурнев», - поделился информацией Анатолий Штефан.

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