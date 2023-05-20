Пивной завистник Телеграм-канал «СерпомПо»

20.05.2023, 14:56

2,684

Ах, как хотелось бы на их место!

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на тяжелую обстановку в стране, совершает краткое мировое турне с «широким плечом» - встречался с лидерами арабских стран, прибыл на встречу с лидерами развитых демократических стран в Японию.

А что же кремлевский геополитический крепыш? У него тоже «турне». С Кадыровым, что ли, встречается, с губернаторами какими-то южными … «Я, как загнанный зверь, напоследок чудил».

И еще, конечно, это мелочное, неумное, позорное заявление Путина об оппозиции, пьющей пиво в Праге. Это, кроме всего прочего, еще и зависть. Вероятно, воображению Путина предстает розовощекая, шумно пирующая оппозиция в окружении первых красавиц Европы. Ах, как хотелось бы на их место! Вам-то, Владимир, не то, что в мировое турне, как Зеленскому, не отправиться, но и в Праге или Германии больше никогда в жизни не пить пива.

Но, возможно, есть вариант. Великий геополитик может позвонить прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и сказать: «Слушай, Карим, а если я в Нидерланды по твоему ордеру явлюсь, ты мне поставишь за это ящик чешского пива?». Думаем ответ будет положительным: «Хоть самосвал, Владимир. Только приезжайте с Машей Львовой-Беловой».

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».