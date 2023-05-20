«Как минимум мой организм сказал мне огромное спасибо» 20.05.2023, 15:09

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Белорусские айтишники рассказали, как их жизнь изменилась к лучшему после увольнения.

СМИ много писали о том, как айтишники страдают от увольнений. Как компании разрывают контракты одним днем, увольняют после релокации или, садят на длительный бенч и увольняют после. Но бывают увольнения, которые наши читатели называют успешными, пишет devby.io.

В 2022-2023-м проходят массовые увольнения в ИТ-компаниях. Согласно трекеру Layoffs.fyi, сайту отслеживающему увольнения в технологической отрасли, в 2022 году было уволено более 160 тысяч человек. По данным аналитиков Revelio Labs, в 2023-м сократили 170 тысяч человек. Из них примерно 20% приходится на разработчиков ПО.

Что касается Беларуси, то, по официальным данным, белорусский ИТ-сектор потерял 16+ тысяч айтишников в 2022-м. За январь–февраль 2023-го — еще не менее 1500 специалистов. Компании продолжают уходить из Беларуси, закрывать свои офисы, релоцировать сотрудников или увольнять.

Кризис и увольнения коснулись не только ИТ-сектора.

Из программиста — в монтажника солнечных панелей

— В марте меня сократили в компании iTechArt, я два месяца искал работу, но меня достали эти бесконечные собеседования и нервотрепка плюс нужно было решать вопрос с легализацией в Польше. Поэтому я устроился монтажником солнечных панелей.

Успел уже построить 545 МВт станцию и пожить в Бельгии и Франции. Работая тяжелая физически, но это очень здорово позволяет переключиться и разгрузиться. Я точно не буду тут долго работать — для меня это, так сказать, трудотерапия. Как минимум мой организм сказал мне огромное спасибо — проблемы со сном решились за один рабочий день.

Вовремя уволился из Synesis

Android Senior Developer, 10 лет стажа:

— Чуть более трех лет назад работал в Synesis. Мой проект закрыли, команду распределили, и я попал на новый проект, который был мне не особо интересен. Отработал я, может, месяца три, после чего лид вызвал меня с утра в «митинг рум» и сказал, что людей на проекте многовато, и мне стоит подумать о том, чтобы написать «по собственному».

Я не сопротивлялся, заявление написал, попросил отпустить как можно скорее, и сразу пошел по собеседованиям. Спустя какое-то время мне написал друг и сказал, что в Synesis сократили 100 человек одним днем. У всех была паника, куча людей осталась без работы и высыпала на рынок. А я как раз принял тогда один оффер. Правда, работать по нему так и не пошел. Сходил еще на одно интервью, там и остался.

Вот уже 3 года сижу на одном месте. Работа нравится, да и по деньгам я выиграл очень и очень неплохо (+1300$). Поиски работы три года назад в Беларуси заняли дня четыре.

Ушла с госслужбы в рекламное агентство

Медиапланер, 1+ года стажа:

— Раньше работала в налоговой инспекции (занималась налоговыми проверками юрлиц). В прошлом году ушла с госслужбы, устроилась работать в рекламное агентство и очень этому рада. Здесь более современные и активные люди с разносторонними интересами, у которых можно что-то почерпнуть для себя. Плюс нет четкой иерархии, кто начальник, а кто — подчиненный. Чувствуешь себя свободнее в принятии решений.

Возможность удаленки либо отлучиться с работы по личным делам только мотивирует работать лучше — всегда знаешь, что руководство в жизненных ситуациях пойдет тебе навстречу.

Сейчас работаю медиапланером — планирую рекламные кампании, анализирую конкурентный рынок клиента, составляю медиапланы с просчетом различных показателей. Да, пришлось многое изучить, понять сферу и устройство рынка. Плюс знатно подтянула некоторые программы, базы и навык работы с Excel. Но я человек-аналитик: цифры люблю и они меня тоже, поэтому все удалось. Благо, что на этой позиции готовы были обучать с нуля.

Из инженера в R&D отделе — в МЧС

— С 2020 года я работал инженером в R&D отделе фармацевтической компании и техническим писателем в компании, которая специализируется на выпуске ПО для видеонаблюдения. После начала СВО («специальная военная операция» — фраза, используемая властями России для обозначения вторжения в Украину — прим.авт.) две мои компании свернули свою деятельность в Беларуси, и меня сократили с двух позиций.

Всю юность я хотел стать не айтишником и не инженером, а спасателем, но здоровье мешало. После сокращения решил снова попробовать свои силы, и теперь работаю в МЧС на должности, связанной с мониторингом чрезвычайных ситуаций, а также международной деятельностью.

Мы собираем данные от Академии наук, Белгидромета и других госорганов и делаем прогнозы по пожарам, паводкам и прочим угрозам. Прогнозы уходят заинтересованным лицам, и они уже принимают превентивные меры, чтобы не допустить чего-то плохого в плане ЧС. А международная деятельность связана с взаимодействием с международными организациями.

Попасть в МЧС было не тяжело — с юридической стороны я чист (без привлечения к ответственности по любым статьям), физически развит. А тот вопрос со здоровьем [решился].

Из айтишных приемов пригодились базовые знания Python, которые позволили написать скрипт и немного облегчить работу в специальных программах. А также — частично внедренный канбан, с которым гораздо проще трекать свои активности и ставить грамотные дедлайны. Зарплата, конечно, не больше, чем в ИТ, но близка к тысяче долларов до вычета налогов. Соцпакет — как и у всех силовиков. Но главное — мне просто кайфово ощущать себя офицером и привносить в эту среду современное прогрессивное видение решения задач.

Переехала в Польшу после сокращения

Motion Designer, 2,5 года стажа:

— Год назад сократили после [начала] войны. Три месяца искала новую работу и нашла — с релокейтом в Польшу и увеличением зарплаты в три раза (хотя, как правило, motion designer-ов не релоцируют и сокращают одними из первых). Знакомств тоже стало в пять раз больше, чем в Беларуси.

Сейчас понимаю, если бы осталась там, так бы и сидела на месте без надежды и перспектив. Сегодня чувствую кучу возможностей, стоит только дотянуться рукой.

«Последние годы были наполнены тоской». Из банка — в «чистое» ИТ

Process Manager, 12 лет общего стажа:

— Более 10 лет работал в одном из крупнейших банков на околоайтишной специальности. Страстно желал построить карьеру. Но заметил, что руководство не горит желанием меня продвигать. Более того, рассматривает мою сферу как третьестепенную.

Последние годы в банке были наполнены тоской от бессмысленности и бесперспективности моей работы. Горечью — по бездарно потраченному времени. Разочарованием от низкой зарплаты. В конце концов мне не продлили контракт.

Я понял, что хочу работать в «чистом» ИТ. Повезло, что до этого мне удалось пройти за счет работодателя курс по близкой мне ИТ-специальности. Я окончил еще несколько курсов на Udemy и получил место по уже «чисто» айтишной специальности. Дважды сменил работодателей, каждый раз улучшая условия работы. Сейчас получаю в разы бОльшую зарплату, чем до расторжения контракта. На каждом месте работодатели оплачивали мне первоклассные курсы. О соцпакете и всяких ништяках вроде ноутбука и монитора, печеньках и прочем и говорить не приходится — такого в банке даже близко не было.

«Увольнение пошло мне на пользу». Сменила сферу работы

Junior SEO-специалист:

— Уволили 30 ноября, но моя HR быстро сориентировалась и заранее нашла мне удаленную работу на западную компанию из Беларуси (+100$ от того, что я получала ранее).

Это вообще не та сфера, в которой я работала. Могу сказать, что увольнение пошло мне на пользу. Я работаю из дома, имею больше денег, изучаю новое направление, каждый день использую английский и выполняю четкие задачи, у которых есть результат, чего не было на предыдущем месте.

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