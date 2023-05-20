Взяли в разработку: Соловьев заявил о подготовке его ликвидации 20.05.2023, 15:30

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Пропагандист боится за свою жизнь.

Российский пропагандист Владимир Соловьев начал паниковать - его якобы хотят ликвидировать украинцы.

Судя по всему, постоянные неадекватные заявления и разжигание войны уже довели украинцев, пишет glavred.info со ссылкой на российские СМИ.

«После эфира пришло сообщение от одного из моих агентов, который говорит: «Смотри поаккуратнее. Потому что они опять оживились и получили прямое указание… Тебя снова взяли в разработку, если можешь, избегай открытых пространств, спортом не занимайся». Так что в списке целей для украинцев я занимаю высокое первое место. Значит, в своей жизни я что-то делаю хорошо», - заявил Соловьев.

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