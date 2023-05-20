На «Беларуськалий» снова рвался бобр 1 20.05.2023, 15:44

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Животное могло прийти с пресноводного пруда, которое находится возле предприятия.

В один из цехов «Беларуськалия» 19 мая пришел бобр и, судя по всему, вознамерился там остаться. Однако сотрудники предприятия оказались не рады незваному «напарнику» и после долгой погони сумели его выкурить. Но история получила продолжение — 20 мая он (или его сородич) вернулся.

Первый неожиданный визит случился ранним утром 19 мая: на обогатительную фабрику 4-го рудоуправления «Беларуськалия» в Солигорском районе забрел бобр. Его попытались выгнать, чтобы он не повредил оборудование и не погиб сам. Однако на это потребовалось около трех часов — животное покидать предприятие не желало.

История получила продолжение. 20 мая бобра вновь заметили на 4-м рудоуправлении, пишет «Зеркало».

«Зверек явно желает составить конкуренцию символу шахтеров — кроту», — считают на предприятии.

Сотрудники «Беларуськалия» предположили, что бобр или бобры (неизвестно, это один и тот же грызун, или все же два) могли прийти с расположенного неподалеку пресноводного пруда для технических нужд.

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