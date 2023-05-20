Пионктовский: Смерть Лукашенко станет катастрофой для Кремля 1 20.05.2023, 16:18

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На всем постсоветском пространстве ослабляются позиции РФ.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что сейчас Москва не заинтересована в физическом уничтожении Лукашенко, потому что его смерть станет дополнительной политической и военной катастрофой

Об этом он рассказал в эфире «Эспрессо».

«С Лукашенко ничего не произошло 9 мая, видимо, он уже приехал очень больной, мы видели, что рука перемотана. Путин несколько раз рассматривал сценарий ликвидации Лукашенко, который был близок к таковому на предыдущих выборах. Не думаю, что сейчас Москва заинтересована в физическом уничтожении Лукашенко, это создало бы большие проблемы при этих обстоятельствах поражения РФ в Украине», — заметил политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что на всем постсоветском пространстве ослабляется позиция Кремля.

«Дело в том, что белорусские силовики поддерживали Лукашенко, потому что не хотели становиться мелкими членами российского министерства внутренних дел, они тоже держатся за формальную независимость Беларуси. А смерть Лукашенко будет дополнительной политической и военной катастрофой», — сказал Пионтковский.

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