В Испании открыли новый вид динозавра 20.05.2023, 16:24

Его длина составляла от 10 до 11 метров.

Ученые идентифицировали новый вид динозавра по найденной в Испании окаменелости. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

Спинозавриды были представлены различными группами динозавров, но в основном были большими, двуногими и плотоядными. Среди спинозавридов наиболее известны спинозавр и барионикс. Считается, что это семейство возникло в Европе, а затем мигрировало в Африку и Азию.

Андрес Сантос-Кубедо и его коллеги проанализировали фрагменты окаменелостей (кость правой челюсти, один зуб и пять позвонков), обнаруженные ранее в формации Арсильяс-де-Морелла в Испании и датированные поздним барремским и раннемеловым периодом (127-126 млн лет назад). Исходя из остатков можно заключить, что длина экземпляра составляет от 10 до 11 метров. Они сравнили образец с другими известными спинозавридами, чтобы выявить эволюционную связь с ними.

В итоге авторы пришли к выводу, что перед ними новый вид и новый род спинозаврид, и назвали его Protathlitis cinctorrensis. Protathlitis (название рода) в переводе с греческого означает «чемпион», а вид cinctorrensis назвали в честь города Синкторрес, в котором был обнаружен экземпляр.

Авторы предполагают, что этот новый вид может указывать на происхождение спинозаврид в раннем меловом периоде в Лавразии — древнем континенте, который распался на Евразию и Северную Америку. Спинозавриды, возможно, позже мигрировали в Африку и Азию, где они диверсифицировались.

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