Идеология грязного пятна 2 Петр Олещук

20.05.2023, 16:47

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Петр Олещук

Деструктивная сила сидит в россиянах слишком глубоко.

Мы все вспоминали о годовщине катастрофы на ЧАЭС. Лишь позже мы поняли, что проблема была не в атомной энергетике как таковой, а в режиме, тогда господствовавшем на территории Украины. Режиме лжи, приписок, пропаганды и неспособности решать реальные проблемы, которые могут стоять перед современным обществом.

Но сейчас мы поняли, что дело даже не в коммунизме как таковом (что, конечно, утопическая фантастическая выдумка, которую используют для прикрытия собственной власти людоедские режимы по всему миру), но в его российской версии.

Наглядный пример являют нам сейчас современные физические и идейные наследники СССР, стремящиеся снова силой оружия и террора втянуть нас в этот совок.

Они захватили Запорожскую АЭС, но за год оккупации не придумали ничего лучше хаотических обстрелов, обустройства там артиллерийских позиций и постоянных намеков на подрыв атомной электростанции в непосредственной близости как к территории ЕС, так и к собственной территории.

Снова тупость, ложь, безответственность. Пожалуй, дело все-таки в конкретном государстве и его народе, которым проще заниматься ядерным терроризмом, чем просто попробовать жить нормальной жизнью, развивать свою экономику и общество.

Эта деструктивная сила сидит в них слишком глубоко. Такое впечатление, что им некомфортно жить в собственном дерьме, если в дерьме только они. Поэтому они гордо берут ведро, подходят к выгребной яме, набирают достаточное количество дерьма, и с выражением Прометея гордо несут это «богатство» другим.

Превратить все в руину, максимально все засорить, запачкать, превратить в пустыню — вот то, что доставляет им радость и счастье, наполняет смыслом их пустое существование.

Вот в чем «большая культура». Вот в чем «идеология». Идеология грязного пятна, желающего запачкать все вокруг. Конечно, грязное пятно не интересует, какая польза будет от тотального загрязнения. Главное – больше других грязных пятен вокруг.

Конечно, будут находиться и дальше разнообразные деятели, которые будут отвергать эту очевидную логику. Тот же Римский папа будет и дальше призывать объясниться с грязью, помириться с грязью. Не понимая, что от этого его белая одежда выглядит уже не такой белой.

Но реальность все равно очевидна. И она такова:

1. Московская орда просто хочет уничтожать все вокруг, что не может захватить.

2. Ядерные технологии в руках безответственных варваров несут только опасность для всех.

3. Единственная адекватная цель для человечества, если человечество хочет и дальше существовать, — лишить дикарей инструментов, с помощью которых эти дикари могут уничтожить всех остальных.

Это самое главное. Подтверждено практикой и реальностью.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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