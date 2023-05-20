Андрей Санников: Пожирание системы самой себя уже началось 20.05.2023, 17:00

Персоналистическую систему Лукашенко сохранить будет практически невозможно.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью для сайта Charter97.org прокомментировал политические последствия болезни Лукашенко:

— Я считаю, что эту персоналистическую систему сохранить будет практически невозможно. Она сконцентрирована на одном диктаторе, который маниакально старается контролировать все вокруг: от коровьих лепешек до ядерного оружия. Такие системы рушатся, это будет происходить и в Беларуси.

Конечно, если это окно возможностей будет подкреплено успехами Украины на фронте, то можно точно говорить, что политическая система в Беларуси будет меняться очень-очень скоро.

Концлагерь, в котором живет вся страна, а наши политзаключенные живут в ШИЗО, невозможен сам по себе. Пожирание системы самой себя уже началось и будет активно продолжаться. Это, безусловно, окно возможностей и оно связано в том числе с участием наших добровольцев в войне против российской агрессии на стороне Украины.

Я считаю, что одним из главных факторов будет освобождение политзаключенных, которое может поменять все политические расклады внутри Беларуси. Этого нужно добиваться всеми возможными способами.

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