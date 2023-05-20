Экономист: Режим хочет избавиться от ИП как вида деятельности 20.05.2023, 17:16

Условия деятельности для предпринимателей все больше ухудшаются.

Отношение властей Беларуси к индивидуальным предпринимателям многие годы оставалось настороженным, а после начала политического кризиса в 2020 году заметно ухудшилось. Об этом в колонке для «Беларусь. Экспертиза» пишет экономист Анастасия Лузгина.

Экономист напомнила, что в Минске ИП не регистрируют с 2021 года «по техническим причинам». С 2022 года вводятся изменения в налогообложение, «которые вряд ли можно назвать позитивными». Так, сначала была повышенная ставка, а затем и вовсе отменена упрощенная система налогообложения. В разы выросли ставки единого налога для ИП, а виды деятельности, которые его могут применять, – сокращены.

С 2023 года была отменена возможность избежать двойного налогообложения в вопросе взносов в Фонд социальной защиты населения и повышена ставка подоходного налога. А сейчас готовятся поправки в законодательство, которые ограничат список видов деятельности, которыми могут заниматься ИП.

«Внесенные и запланированные поправки в законодательство говорят о желании властей избавиться от ИП как вида деятельности», – считает Анастасия Лузгина.

По ее словам, эти изменения подталкивают ИП на изменение формата работы, например, на открытие юридического лица. Но это сделает административные процессы для них более сложными и затратными. Некоторые могут перейти в разряд ремесленников, но и там есть много ограничений в сферах деятельности.

Последствия для ИП и экономики

Экономист отметила, что большинство людей открывают ИП в Беларуси потому, что не имеют ни достаточных финансов, ни необходимых навыков и знаний для создания юридического лица. Часто переход в разряд индивидуальных предпринимателей был вызван невозможностью получать средства на жизнь и содержание семьи другими способами.

«В большинстве развитых стран для индивидуальных предпринимателей созданы льготные условия деятельности и налогообложения по сравнению с юридическими лицами и наемными работником. Таким образом, страны, понимая, что именно ИП больше всего нуждаются в поддержке, стимулируют развитие малого предпринимательства. Такой подход рассматривается развитыми странами как инвестиции в будущее, так как деятельность индивидуальных предпринимателей создает питательную почву для дальнейшего развития бизнеса», – отметила Лузгина.

По ее словам, в Беларуси условия деятельности ИП все больше ухудшаются. И, считает экономист, «в текущих экономических условиях далеко не каждый ИП решится на открытие фирмы, а переход в класс самозанятости имеет свои ограничители».

«С учетом достаточно высоких налоговых ставок, проблем с регистрацией и ограниченного перечня видов деятельности класс ИП может быть постепенно уничтожен. Дальнейшее ухудшение бизнес-среды и сокращение мелкого бизнеса будет являться дополнительным фактором сдерживания экономического роста и доходов населения», – подчеркнула Лузгина.

В 2021 году в Беларуси стране было зарегистрировано более 273 тыс. ИП, привлекшие около 75 тыс. наемных работников.

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