Белорусские власти испугались удара дронов по Дроздам? 5 20.05.2023, 17:35

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Власти намерены ввести новые ограничения.

В скором времени власти Беларуси намерены ввести новые ограничения на использование дронов. Как узнало «Зеркало» от осведомленных источников в сфере гражданской беспилотной авиации, цель нововведений — максимально сузить круг пользователей дронов, вероятно, до юридических лиц, запретив полеты для обычных граждан. Такие намерения подтвердили СМИ в Министерстве транспорта.

На данный момент в Беларуси сфера использования беспилотных летательных аппаратов уже серьезно регулируется. Чтобы совершать полеты легально, нужно зарегистрировать свой дрон, вступить в Белорусскую федерацию беспилотной авиации и получить разрешение на радиочастоты для управления дроном, заключить договор с РУП «Белаэронавигация» и получить разрешение на использование воздушного пространства. А чтобы проводить съемку с высоты, нужно еще и разрешение от Генштаба (для квадракоптеров с камерой на стабилизированной платформе, вроде DJI Mavic).

Однако самые массовые дроны типа DJI Mavic и FPV — с первых делают красивую съемку, вторые используют для авиаспорта, гонок — до сих пор были частично в серой зоне. Дело в том, что в главном регулирующем документе, Воздушном кодексе, по сути, нет даже понятия гражданских дронов такого типа. Поэтому правовые акты более низкого ранга, которые регулируют их использование, ни на что не опираются. Это приводит к разным трактовкам того, какие аппараты являются БПЛА, а какие — авиамоделями (для них вышеперечисленные разрешения не нужны).

Поэтому на практике вся эта регуляция не совсем работает. Так, сейчас практически никто не занимается получением всех этих разрешений, летает и снимает просто так. За исключением запретных зон — а их на территории Беларуси много: правительственные здания, военные объекты, аэропорты и подобные места, а также почти весь юг страны.

Но в последний год власти обратили внимание на эту сферу и пытаются закрыть белые пятна, чтобы сузить число пользователей дронов и взять сферу под контроль. В октябре 2022 года Департамент по авиации выпустил Руководство по порядку государственного учета и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Этот документ ввел много новых ограничений. В частности, невозможно поставить на госучет аппарат, собранный самостоятельно (а многие FPV-дроны собирают именно так), так как на дрон обязательно должны быть документы от производителя с указанием всех характеристик.

Самое практически значимое для владельцев дронов новшество в руководстве — теперь все они обязаны пройти официальное обучение на управление БПЛА, чтобы иметь право летать. Эта норма начнет действовать через восемь месяцев после публикации документа — то есть с 4 июня 2023 года. С этой даты каждый пилот дрона при полете должен иметь при себе сертификат об обучении.

«Проходит согласование»

Однако и этих регуляций властям уже недостаточно. Как говорят собеседники издания, с начала войны в Украине Министерство транспорта продвигало тему запрета полетов на дронах вообще или хотя бы для физических лиц, но она не находила большого отклика у чиновников. Однако в последние месяцы — вероятно, толчком могла стать и диверсия в Мачулищах — эта тема активизировалась.

Сейчас, как говорят источники, по инициативе Минтранса подготовлен и уже проходит согласование новый правовой акт, который ограничит использование БПЛА для всех физических лиц и, скорее всего, индивидуальных предпринимателей. Речь идет о запрете либо на полеты, либо даже на владение дронами — заниматься этим смогут лишь юридические лица (компании и организации).

Какой финальный вид будут иметь ограничения, пока неясно. Ожидается, что появление такого документа — вопрос ближайшего времени, возможно, месяца.

В связи с этим физлиц уже перестали записывать на обучение управлению БПЛА — хотя без него через две недели летать будет нельзя. Платные курсы по обучению в последние месяцы запустили в ДОСААФ и БГТУ, об этом писали госСМИ, обучение мог пройти любой. Но теперь звонящим туда говорят, что их не могут взять на курсы — нужно ждать, пока наберется группа. На самом же деле, как утверждают источники издания в сфере беспилотной авиации, организациям, проводящим курсы по БПЛА, недавно было дано негласное указание не брать на обучение физических лиц.

Кроме того, фактически обычным «дроноводам» уже сейчас не дают летать легально: как говорят источники, «Белаэронавигация» в последнее время отказывается заключать с физлицами договоры на обслуживание, соответственно, они не могут получить разрешение на использование воздушного пространства.

Также появились сложности с вывозом и особенно ввозом дронов через границу. Официально сейчас для вывоза надо только заполнить декларацию и бумагу о том, что это не дрон двойного назначения (это подтверждается документами от производителя или продавца). Но в последнее время тем, кто собирается куда-то ехать и пытается выяснить, как ему вывезти или ввезти дрон, в госорганах рекомендуют лучше оставить его дома.

«Будут вводиться, скоро»

Чтобы подтвердить информацию от источников, мы позвонили на прямую линию Министерства транспорта как частное лицо и спросили о том, не планируется ли введение новых ограничений на дроны.

— Я слышала, что будут вводиться какие-то ограничения вроде как для физлиц, могут или запретить летать, или что-то такое?

— Будут вводиться. Планируется, — ответил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Суть будущих ограничений он на данный момент раскрывать отказался.

— А скоро введут?

— Скоро. Наверное. По срокам не знаю, — сказал чиновник.

— И вообще нельзя будет летать?

— Ну, а сегодня тоже нельзя летать — использовать воздушное пространство.

— Нет, я знаю, что нужны разрешения, но их же можно получить.

— Ну, к сожалению, мало кто получает, — отметил замминистра.

Контроль за сферой усилят?

О планируемых ограничениях на днях писал у себя в Facebook и известный белорусский фотограф Сергей Плыткевич, ссылаясь на свои контакты в Генштабе и ДОСААФ.

«Эпоха аэроромантиков в Беларуси заканчивается через две недели. После 4 июня любой полет незарегистрированного квадрокоптера будет считатья серьезным нарушением. Ни один квадрокоптер не будет зарегистрирован без сертификата об обучении его хозяина. Контроль за полетами будет очень усилен», — рассказал фотограф.

Он добавил, что, по словам его собеседников, рассматривается вопрос об усилении ответственности за нарушение воздушного пространства. Сейчас ответственность предусмотрена статьей 18.35 КоАП в виде штрафа: для физических лиц — до 20 базовых величин, а за повторное нарушение в течение года — до 50 базовых величин. Однако фактически эта статья еще не применяется — по крайней мере, в среде дроноводов-любителей о штрафах не слышали. Чаще силовики наказывают их просто за «нарушение общественного порядка», бывали даже случаи, когда пилотам давали 10−15 суток.

Чем грозят новые ограничения

Вероятный запрет полетов на дронах для физлиц и предпринимателей повлечет серьезные последствия для всей сферы беспилотной авиации и в частности для фотографов и видеографов, которые занимаются съемкой с высоты. Этим пользуются не только блогеры, но и те, кто ведет съемку массовых, спортивных мероприятий, свадеб и так далее. В случае введения запрета оказывать такие услуги смогут только юридические лица, которые будут иметь разрешения на полет и видеосъемку.

Если же физлицам запретят и владение дронами (их регистрацию), будет еще сложнее.

— Фактически владеть дроном можно будет, только пока он стоит у тебя дома. Если куда-то с ним выходишь, едешь в том же метро — уже могут возникать вопросы. Может дойти и до того, что незарегистрированные дроны, как и оружие, будут изыматься, — полагает собеседник «Зеркала», пилот-любитель БПЛА.

— Как в такой ситуации можно будет летать? Мне как пилоту нужно будет устроиться в такую компанию, она отправит меня на обучение, затем купит и выдаст мне зарегистрированный дрон, и вот на нем я смогу летать. А если у меня сейчас есть дрон, то мне нужно будет либо продать его, либо отдать в аренду компании, чтобы она поставила его на учет и дала мне возможность летать на моем дроне, приняв меня на работу. Пока это выглядит так, — объясняет «дроновод».

По мнению пилота, все эти ограничения лишь усложняют жизнь для обычных авиалюбителей, а вот для целей безопасности они совершенно бессмысленны. Ведь те, кто захочет совершить диверсию, не будут просить разрешения и регистрировать свой дрон.

— Они могут заказать по отдельности все детали, например из Китая, ввезти через российскую границу в разобранном виде и собрать дрон типа FPV. И никакие ограничения им не помешают это сделать.

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