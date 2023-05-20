В Лиозно банкротят предприятие, которому более 90 лет

В Лиозно банкротят предприятие, которому более 90 лет4
- 20.05.2023, 18:07
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У завода проблемы с 2018 года.
Экономический суд Витебской области рассматривает дело о банкротстве ОАО «Лиозненский льнозавод». 91,6% акций предприятия принадлежат государству, сообщает сайт «Народные новости Витебска».
У завода проблемы с 2018 года. Теперь его задолженность перед другими субъектами составляет почти 4,4 млн рублей.
На льнозаводе работает 55 человек. Ранее, помимо переработки сырья, завод занимался выращиванием льна. С весны 2022 года лён не сеют. Осенью 2021 года «Лиозненском льнозаводе» произошел пожар, было повреждено 713 тонн льнотресты.
Завод основан 5 декабря 1930 года.