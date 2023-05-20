Зеленский встретился с премьером Индии 3 20.05.2023, 18:08

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Украинский президент поблагодарил Нарендра Моди за поддержку целостности его страны.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в Хиросиме.

Об этом сообщает AFP.

На страницах Зеленского в соцсетях вскоре появилось короткое видео со встречи. Президент сообщил, что он рассказал Моди о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, а также подробно проинформировал его об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.

Он также поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за оказание гуманитарной помощи.

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