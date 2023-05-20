Под Гродно продают торфобрикетный завод 1 20.05.2023, 19:24

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Начальная его цена — почти 4 миллиона рублей.

В агрогородке Вертелишки под Гродно можно приобрести целый торфобрикетный завод. Начальная его цена — почти 4 млн рублей, а аукцион состоится 6 июня, сообщил Гродненский облисполком.

На территории заводского комплекса имеются пятиэтажный брикетный цех, здание механической мастерской, линия по переработке деревянных отходов, линия по транспортировке и отгрузке торфяной сушенки, здание заводоуправления, склад, маслостанция. В здания проведены коммуникации. Владелец завода — «Гроднооблгаз».

Торфобрикетный завод в Вертелишках работал с 1950-х годов. В последние годы он стал приходить в упадок, и хотя в 2010-е его пытались модернизировать, это ситуации не исправило. Последние сотрудники ушли с завода в начале этого года.

Первая попытка продажи завода уже была. В апреле этого года за него просили почти 8 млн рублей, но на аукцион никто не записался. Сейчас цену скинули наполовину.

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