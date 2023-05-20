Империя умерла, да здравствует империя 3 Алексей Кущ

20.05.2023, 19:31

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Китай создает свою периферию влияния.

Империя умерла. Да здравствует империя.

На данном фото изображено рождение новой китайской империи, о модели функционирования которой я написал ряд статей.

Китай объявляет план глобальных инвестиций в страны Центральной Азии.

И откроет свой рынок для их товаров.

С развитием юаня как паназиатской валюты.

Похоже мир таки делится на Евразию и Океанию, как в антиутопии Оруэлла...

Крах российской империи происходит сейчас на украинских полях.

Перенапряжение внешнего периметра, как когда-то во времена Римской империи в Британии, заставило США уйти из Афганистана.

И вот уже Китай создает свою периферию влияния, делая с Центральной Азией примерно то же, что США в модели Никсона – Киссинджера сделали в 70-х годах с Китаем.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что регион является местом сборки тюркского мира, как раз подле мягкого евразийского подбрюшья России.

Тюркская воинственность и китайский ресурс – гремучая смесь.

А пока в эту пятницу лидер Китая Си Цзиньпин обнародовал свой грандиозный план развития стран Центральной Азии: инфраструктура, торговля.

И 3,5 млрд прямой финансовой помощи.

Алексей Кущ, «Фейсбук»

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