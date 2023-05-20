Империя умерла, да здравствует империя3
- Алексей Кущ
- 20.05.2023, 19:31
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Китай создает свою периферию влияния.
Империя умерла. Да здравствует империя.
На данном фото изображено рождение новой китайской империи, о модели функционирования которой я написал ряд статей.
Китай объявляет план глобальных инвестиций в страны Центральной Азии.
И откроет свой рынок для их товаров.
С развитием юаня как паназиатской валюты.
Похоже мир таки делится на Евразию и Океанию, как в антиутопии Оруэлла...
Крах российской империи происходит сейчас на украинских полях.
Перенапряжение внешнего периметра, как когда-то во времена Римской империи в Британии, заставило США уйти из Афганистана.
И вот уже Китай создает свою периферию влияния, делая с Центральной Азией примерно то же, что США в модели Никсона – Киссинджера сделали в 70-х годах с Китаем.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что регион является местом сборки тюркского мира, как раз подле мягкого евразийского подбрюшья России.
Тюркская воинственность и китайский ресурс – гремучая смесь.
А пока в эту пятницу лидер Китая Си Цзиньпин обнародовал свой грандиозный план развития стран Центральной Азии: инфраструктура, торговля.
И 3,5 млрд прямой финансовой помощи.
Алексей Кущ, «Фейсбук»