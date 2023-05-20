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В каком случае в Беларуси могут выселить из квартиры

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  • 20.05.2023, 19:58
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В каком случае в Беларуси могут выселить из квартиры

Объясняет юрист.

Тему злостных должников, которые не платят коммунальные услуги обсуждали в программе на госТВ. Гостем передачи стал главный судебный исполнитель по Минску Вячеслав Леонов

Он рассказал, что выселение должника из квартиры – это самая крайняя мера. Прежде, чем ее задействуют, должнику предоставляется год, чтобы погасить задолженность самостоятельно либо продать, обменять свое жилье и погасить долг за счет вырученных денежных средств, пишет «Комсомолка».

И если принятые судебным исполнителем меры не возымели действия, государственные органы прибегают к выселению.

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