Нидерланды отменили сделку о продаже F-16 частной компании 20.05.2023, 20:18

Их может получить Украина.

Нидерланды отменили сделку о продаже своих F-16 частной компании Draken International, сообщил нидерландский ресурс оборонной аналитики Oryxspioenkop.

«Мілітарний портал» сообщает, что компания, которая занимается подготовкой летчиков, должна была получить 40 F-16. Первые 12 истребителей Нидерланды уже продали в 2022 году. Однако опцион на еще 28 истребителей не был реализован.

В 2021 году Минобороны Нидерландов сообщало, что эти 28 истребителей должны быть выведены из эксплуатации до мая 2024 года. СМИ пишет, что, вероятно, они будут переданы Воздушным силам ВСУ.

Oryxspioenkop также полагает, что эти истребители передадут Украине, сообщает Reuters.

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