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Минобороны убрало еще одну причину для отсрочки от армии

  • 20.05.2023, 20:51
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Минобороны убрало еще одну причину для отсрочки от армии

На этот раз в разделе о нетрудоспособных родственниках в семье.

В Беларуси изменили закон о воинской обязанности. Об этом сообщается на Национальном правовом портале. Некоторые новшества касаются получения отсрочки от призыва по семейному положению. В частности, речь о призывниках, имеющих нетрудоспособных родственников. Из перечня оснований для отсрочки исключены родители-пенсионеры.

Сейчас отсрочку будут получать граждане, имеющие мать или отца, являющихся инвалидом I или II группы, либо членов семьи (включая родителей), нуждающихся по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) комиссии в постороннем постоянном уходе. При этом они не должны находиться на полном гособеспечении и не иметь других трудоспособных лиц в Беларуси, которые обязаны заботиться о нетрудоспособных членах семьи - вне зависимости, живут они вместе или отдельно.

Ранее в перечне оснований для отсрочки значились нетрудоспособные родители, то есть мать или отец, являющиеся инвалидом I или II группы, а также родители, достигшие пенсионного возраста.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, учеба за границей теперь также не основание для отсрочки.

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