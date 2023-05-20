Министр обороны Великобритании предупредил о масштабном глобальном конфликте к концу десятилетия 1 20.05.2023, 21:19

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Мир переживает «конец аномального периода мира».

К концу десятилетия мир станет «более опасным, нестабильным местом», и оборона будет иметь «более важное значение для жизни».

Об угрозе вспышки масштабного глобального конфликта предупредил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его 19 мая цитирует Financial Times.

Уоллес рассказал о риске более широкого конфликта с РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, а также об угрозе, которую представляет «растущий Китай» и рост экстремизма в Африке.

По словам главы министра обороны Великобритании, мир сейчас переживает «конец аномального периода [мира] после холодной войны».

Уоллес считает, что «конфликт приближается» – «будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим». По его мнению, «грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру».

В связи с этим Уоллес призвал к разработке четкого графика увеличения военных расходов Великобритании до 2,5% ВВП.

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