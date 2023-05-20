Министр обороны Великобритании предупредил о масштабном глобальном конфликте к концу десятилетия

Министр обороны Великобритании предупредил о масштабном глобальном конфликте к концу десятилетия1
- 20.05.2023, 21:19
- 6,610
Мир переживает «конец аномального периода мира».
К концу десятилетия мир станет «более опасным, нестабильным местом», и оборона будет иметь «более важное значение для жизни».
Об угрозе вспышки масштабного глобального конфликта предупредил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его 19 мая цитирует Financial Times.
Уоллес рассказал о риске более широкого конфликта с РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, а также об угрозе, которую представляет «растущий Китай» и рост экстремизма в Африке.
По словам главы министра обороны Великобритании, мир сейчас переживает «конец аномального периода [мира] после холодной войны».
Уоллес считает, что «конфликт приближается» – «будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим». По его мнению, «грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру».
В связи с этим Уоллес призвал к разработке четкого графика увеличения военных расходов Великобритании до 2,5% ВВП.