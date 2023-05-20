Чего ждать от погоды на следующей неделе 20.05.2023, 21:25

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Прогноз от синоптиков.

В последнюю неделю мая погода в Беларуси будет умеренно теплой и неустойчивой. О прогнозе погоды в областных центрах Беларуси на неделе с 22 по 28 мая, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире госТВ.

В начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния области высокого атмосферного давления и влажных малоактивных атмосферных фронтов. В результате на территории страны будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность — до 70%. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от +7 до +13°C, днем в понедельник около +20°C, во вторник — до +21°C.

В середине недели за ситуацию в атмосфере начнет отвечать очередной слабовыраженный атмосферный фронт. Двигаясь с востока, он принесет облачную с прояснениями погоду, ночью по восточной половине, днем в большинстве районов — небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, умеренный. Влажность — до 90% по востоку. Ночью в среду от +9 до 14 °C, днем от +18 до +21°C.

В начале второй половины недели за погодные условия продолжат отвечать атмосферные фронты и влажные, неустойчивые воздушные массы. Облачно с прояснениями. Временами — кратковременные дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночью и утром в четверг — слабый туман, видимость — до километра. Влажность — до 90%. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью от +9 до +14°C. Днем в четверг — от +14°C по юго-востоку до 22 °C по юго-западу, в пятницу — от +13°C по Брестской области до +20°C по Витебской.

В следующие выходные ситуация в атмосфере немного улучшится, прогнозирует Дмитрий Рябов. С ростом атмосферного давления облаков и дождей станет меньше. Переменная облачность, без существенных осадков, лишь в воскресенье днем по востоку — кратковременные дожди. Влажность — до 90%. Под утро — слабые туманы, видимость — до километра. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Ночью от +7 до +13°C. Днем в субботу — от +15 до +24°C, в воскресенье — от 19 до +23°C.

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