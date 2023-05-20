Это было бы красиво Telegram-канал «СерпомПо»

20.05.2023, 21:55

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А почему бы Путину не поехать в Гаагу?

Сегодня Международный уголовный суд неспешно, основательно и даже, как бы слегка позевывая, ответил на объявление МВД РФ в розыск знаменитого уже в России прокурора Карима Хана: «Ассамблея государств-участников Римского статута сожалеет об этих актах запугивания и неприемлемых попытках помешать МУС осуществлять свою деятельность по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тягчайших международных преступлений».

Ну вот, опять. Нет, чтобы встать на колени и покаяться. Опять за своё – «тягчайшие международные преступления».

Слушайте, а что бы Путину и Львовой не поехать в Нидерланды? Ведь так уверенно говорят. Это же не Басманный суд. Приехали бы, выступили, отдохнули месяц-другой. Володин бы на заседания ходил, сидел «от звонка до звонка», смотрел влюбленными глазами на «Путин – это Россия», вздыхал. Это было бы красиво.

Но … Но, наш «гусик» ехать в Гаагу, к «МУСику», еще не готов. Поэтому мы с вами не попадаем на это шоу. Пока.

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