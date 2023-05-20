В Беларуси становятся все популярнее «серые схемы» расчетов Telegram-канал «Нашы Грошы»

20.05.2023, 22:06

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Внутри страны бизнес начинает окукливаться и архаизироваться.

Нацбанк опубликовал данные о состоянии широкой денежной массы в апреле. По сути дела, это анализ того, какие финансовые ресурсы, в глобальном смысле, находятся в кошельках банков, предприятий и населения.

Какие интересные маркеры мы видим? Количество денег в экономике выросло на 22,6% за год и сейчас составляет 62,8 млрд рублей. На самом деле, это не такой большой рост, как может показаться с первого взгляда, достаточно вспомнить, что в 2022 году инфляция в Беларуси составила 12,8%, помимо этого наблюдались ощутимые колебания курсов валют, которых в нашей экономике все еще много, и это значительно влияет на ШДМ, поскольку ее валютная составляющая велика.

Одна из главных новостей: доля наличных выросла на 42%, и вот это — реально много. На сегодняшний день объем наличных в ШДМ составляет 7,9 млрд рублей или 12% всех денег в экономике. Более того, если посмотреть только ту составляющую ШДМ, что занимает национальная валюта, то окажется, «наличка» - это практически 25%, или каждый четвертый рубль. За месяц, с марта по апрель, наличных стало больше на 400 млн рублей, подобные скачки бывают редко.

Второй момент, который любят подчеркивать Нацбанк и государственные медиа: продолжение операции по «девалютизации». В отечественной экономике уже 51% ШДМ занимают белорусские рубли, тогда как год назад показатель был 48%. Надо сказать, что, если бы этот процесс происходил на фоне здорового развития экономики, его определенно можно было бы записать в «плюс». Большая доля иностранной валюты в экономике страны делает ее менее управляемой, так как курс рубля постоянно остается «неизвестной», на которую приходится делать поправки. Чем больше в стране национальной валюты, тем более контролируемой становится ситуация.

Повторимся, что «плюс» мы ставим при нормальных условиях, девалютизация же в Беларуси происходит по причинам, которые говорят о проблемах в экономике, а не о достижениях. Сейчас в стране сложно проводить расчеты между юрлицами в иностранной валюте: закрываются корреспондентские счета, ограничиваются SWIFT-переводы, с белорусскими компаниями отказываются сотрудничать иностранные банки и т д. Валюте все сложнее попадать в страну, все меньше предъявляется на нее спрос для проведения трансграничных переводов и операций. Одновременно с этим банки дают по депозитам в иностранной валюте минимальный процент, потому что она им сейчас не сильно нужна. А некоторые даже вводят комиссии за пользование валютным счетом.

Еще один момент — увеличивается доля «быстрых» денег в экономике. Мы видим, как снижаются долгосрочные валютные депозиты и у физических, и у юридических лиц, но их не сразу переводят в кэш или национальную валюту, а используют в качестве промежуточного этапа текущие счета: деньги вроде как лежат в банке, но их можно снять при первых же признаках приближения беды. Похожая история и с рублями. Переводные депозиты в белках («до востребования», физических и юридических лиц) выросли за год на 61%, с 6,7 млрд до 10,8 млрд. А это значит, что и белорусские деньги держат в банке, но «на расстоянии вытянутой руки».

Месяц показал, что предприятия сильно снизили свои депозиты в валюте (на $340 млн за месяц). Очевидно, что бизнесу нужны были средства для уплаты налогов. Однако ранее для этого хватало по большей части конвертации валюты с текущих счетов. А в апреле 2023 года бизнес решил расставаться и с частью долгосрочных валютных накоплений.

Подводя итог, мы видим общий тренд на неуверенность как в настоящем, так и в будущем, причем и у частного бизнеса, и у госпредприятий, и у населения. Рост наличных говорит о том, что в экономике становятся все популярнее «серые схемы» расчетов. Роль таких свободно конвертируемых валют, как доллар и евро, снижается, а значит, внутри страны бизнес начинает окукливаться и архаизироваться, теряя все больше свои конкурентные преимущества на мировом рынке. В общем, атмосфера такая: все в тревожном в ожидании и без видения позитивных перспектив.

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