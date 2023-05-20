Военный эксперт: Пригожин хочет сбежать из мышеловки 20.05.2023, 22:18

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ВСУ создают в Бахмуте котел.

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил, что украинские защитники работают над созданием мышеловки в Бахмуте

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Операция по обороне Бахмута формировалась комплексно. Она сложна для понимания, но с четкими целями. «Вагнеровцы» уничтожают город и пытаются продвигаться. Украинская армия активно действует на флангах. То есть не в самом городе, а вокруг Бахмута. ВСУ пытаются отсечь фланги с юга и севера, захватить господствующие высоты и создать условия для котла в Бахмуте», - объяснил Самусь.

По словам военного эксперта, главарь ЧВК Евгений Пригожин хочет сбежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться.

«Пригожин хотел бы получить дивиденды от того, что он положил в Бахмуте десятки тысяч «вагнеровцев». Украинская армия осуществляет условия по окружению Бахмута и созданию мышеловки, в которой могут оказаться те же «вагнеровцы». Хотя Пригожин уже заявил, что он будет выводить свои войска 25 мая. Пригожин хочет бежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться и там окажутся регулярные войска РФ. Чтобы потом сказать, что регулярная армия России не смогла удержать Бахмут», - подчеркнул Самусь.

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