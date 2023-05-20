Звон бубенчиков на колпаке МИДа РФ 1 Telegram-канал «Рывок и прорыв»

20.05.2023, 22:36

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Откровенная клоунада с выпусканием пара из ушей.

«Дипломатия» Лаврова-Путина в значительной своей части представляет собой риторику для внутреннего потребления. МИД России мало на что может повлиять в западном мире. Поэтому обманывает граждан России, создавая громкими словами видимость «дипломатии». Но это почти откровенная клоунада с выпусканием пара из ушей и звоном бубенцов на «дипломатических колпаках».

Последний пример – реакция замминистра МИД России Александра Грушко на создание «самолетной коалиции» для Украины. Похоже, что решения западными странами приняты – обучение украинских пилотов и передача самолётов четвертого поколения (возможно, что не только F-16) переходит в практическую плоскость. Остановить процесс у России нет возможности.

И вот Александр Грушко комментирует: «Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей»

Нет «колоссальных рисков». Вообще рисков нет. Главный риск для граждан России и мира – невменяемые в Кремле и их обслуга в МИДе и других ведомствах. И средств нет, чтобы достичь заявленных Путиным 24 февраля 2022 года целей. Это показывает ход спецоперации и её последствия (в частности, вступление в НАТО Финляндии и подготовка к вступлению Швеции, превращение Балтики во внутреннее море НАТО).

А что касается «планов», то ведь «всё идёт по плану, строго по плану»? Правда, господин Грушко? Попробуйте возразить Путину.

Нечто подобное тому, что сказал замминистра, говорилось неоднократно. «Джавелины», «Хаймарсы», «Леопарды», «Пэтриот». Теперь вот авиация.

Нет у вас сил, чтобы самим «делать игру». Только «работать вторым номером», отмахиваясь. И решение есть только одно – немедленно перестать стрелять и вернуть армию в признанные нашими международными договорами границы России.

P.S. Между прочим, сегодня в Грузии протесты в связи с частной поездкой в страну дочери главы МИД России Сергея Лаврова (по мужу – Винокурова). Непонятно, что делает скрепная дочь одного из авторов антизападной политики Лаврова в стране, которая стремится в Евросоюз и НАТО. У семей российских высших начальников, как обычно, двойные стандарты: народу продают антизападничество, а сами при первой возможности лезут за границу, в страны, стремящиеся стать частью Запада. Микроавтобус, в котором, предположительно находилась дочь Лаврова, закидали яйцами.

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