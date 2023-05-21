«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу 21.05.2023, 1:12

Победа стала возможно благодаря осечке «Арсенала».

В рамках 37 тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» сенсационно проиграл «Ноттингем Форесту» (0:1). Поражение означает, что лондонцы потеряли математические шансы на чемпионство.

Единственный гол в поединке был забит на 19-й минуте, а его автором стал Авонии.

Поражение поставило крест на шансах подопечных Микеля Артеты завоевать чемпионский трофей.

Таким образом, «Манчестер Сити», который в определенный момент отставал на 11 очков от «канониров», досрочно выиграл английскую Премьер-лигу.