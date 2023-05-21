Без союзников Эль Мюрид

21.05.2023, 4:46

Даже токсичные изгои стараются лишний раз не выступать с поддержкой Кремля.

Министр обороны Украины Резников сообщил, что следующая встреча в Рамштайне состоится уже на следующей неделе.

Стоит отметить, что международный конвейер помощи Украине работает уже на полную мощность. Практически каждый день происходят те или иные события, прямо или опосредовано связанные с ней. Совершеннейшим контрастом на этом фоне являются действия России, оставшейся фактически в полном одиночестве. Даже казалось бы союзники (а по сути такие же токсичные изгои), и те стараются лишний раз не выступать со словами не то что поддержки, а хотя бы ободрения.

В который раз возникает аналогия с сидящим в бункере и практически не высовывающемся из него вождем и его крайне малочисленной и точно так же весьма сомнительной группой поддержки из таких же международных исчадий, против которых объединилось большинство стран мира (либо придерживающихся в лучшем случае враждебного нейтралитета). Та история закончилась известно чем. Нынешняя пока в развитии.

Хочешь не хочешь, но приходит на ум высказывание Сунь-Цзы, где он полагает успехом разбить вражеские замыслы и его союзы, одновременно не дав противнику сделать то же самое. А полной катастрофой - прямой и непосредственный конфликт. Еще две тысячи лет назад было известно и понятно, что союзники - это важнейшее слагаемое успеха. Но у величайших геополитиков своё видение победы. Лги, как правило, умнее всех (во всяком случае так полагают). И чем он более велик - тем видение менее адекватное. Масштабы нашего же можно измерять только космическими величинами. С соответствующим итогом.

Эль Мюрид, Telegram

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