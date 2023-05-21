Россияне распространили фейк об исчезновении Залужного 21.05.2023, 5:59

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Минобороны Украины его опровергло.

Россияне в очередной раз пытаются деморализовать украинцев. На этот раз они запустили фейк о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», - сказала Маляр.

По ее словам, российские фейки это типичная информационная технология направлена на деморализацию украинского войска. И отметила, что по времени действия она очень короткая - от нескольких часов до одного дня, ведь информацию легко проверить.

«Сейчас момент распространения понятен - пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о «взятии» Бахмута», - добавила она.

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