Гиркин предложил отдать дочь Лаврова Украине 21.05.2023, 8:09

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В обмен на Бердянск.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) «аккумулировал» новую идею по поводу того, как сдать ВСУ временно оккупированный РФ Бердянск «нетривиальным» способом.

Он предложил на фоне «гуляний» дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова (в девичестве Калантаряна) в Грузии, отправить ее на застолье в Украину. Об этом террорист написал в Telegram, передает УНИАН.

Отметим, что утром 20 мая СМИ нашли доказательства того, что Катерина Винокурова (дочь Лаврова) вместе с компанией друзей приехала на юг страны, на свадьбу к брату своего мужа.

«Как жаль, что в Киеве никто у Калантаряна не женится или не выходит замуж! А то бы и на Киев непременно слетали! А за это отдали бы какой-нибудь жалкий Бердянск, например…», - указал Гиркин.

Также он раскрыл «теорию заговора» о том, почему между РФ и Грузией до сих пор открыто авиасообщение. И указал, что у него от подобных домыслов «волосы на голове зашевелились».

Напомним, что вчера СМИ «поймали» дочь Ларова Катерину Винокурову на подозрительных публикациях в Instagram, в которых она «красуется» в одном из грузинских отелей, напоминающих пятизвездочный Kvareli Lake Resort в городе Кахети (юг страны). Аналогичные посты также заметили на страничках ее друзей, но позже компания закрыла свои социальные сети.

Сообщалось, что Катерина Винокурова отправилась на «гуляния» свадьбы в Грузию. Речь идет о бракосочетании брата ее супруга Александра Винокурова. СМИ подтвердили ее присутствие в отеле при помощи телефонного звонка.

Уже в 11:00 по грузинскому времени недовольные активисты собрались под стенами отеля с требованием выдворить оттуда россиян. Толпу попыталась разогнать отряды спецназначения, произошли драки.

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