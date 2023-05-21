Пионтковский: В России запустили программу по замене Путина 1 21.05.2023, 8:12

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Операцией руководит человек, максимально близкий к главе Кремля.

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский заявил, что операцию по смене власти в России и замене Путина возглавляет Юрий Ковальчук, которого считают самым близким человеком к Путину.

Об этом Андрей Пионтковский рассказал в эфире «Эспресо».

«Пригожин назвал не только Герасимова и Шойгу предателями, расстреляв их портреты из пулемета, а он назвал, извините, законченным м***ком самого главнокомандующего, а это слишком серьезно. То есть кто-то ему это поручил. Программа замены Путина уже запущена, и Пригожина максимально в ней используют. А на каком-то этапе его, вероятно, уберут», - сказал политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что людей по всей России сажают за решетку на 10 лет за критический пост по отношению к российской «военной операции», а Пригожина не трогают, зная даже из обнародованных данных The Washington Post о контактах его с украинской разведкой.

«Моя гипотеза заключается в том, что операцию по смене власти и замене Путина возглавляет Юрий Ковальчук, человек, считающийся самым близким к Путину. Он вообще в бункере 80% времени проводил наедине с ним последние три года от начала эпидемии ковида. Ковальчук является одним из идеологов этой войны против Запада, против Украины. И он понял, что война эта проиграна, а для сохранения его клана власти, Путина нужно заменить.

Решающим сигналом к этой операции будет, как мне кажется и как это ни парадоксально, но даже логично, - начало украинской операции, то есть первый видимый, реальный и поразительный успех. Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова.

Главой министерства обороны будет назначен человек Пригожина, а по факту Суровикина, и это будет началом смены власти в России. Новая власть будет вынуждена согласиться на отступление к границам 1991. Объяснением станет измена министерства обороны, что ничтожные Шойгу и Герасимов развалили армию и мы не смогли противиться коалиции 60 западных государств. Мне кажется именно такой сценарий готовится. В Кремле ждут украинского наступления не меньше, чем мы с вами», - отметил Пионтковский.

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