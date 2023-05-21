Чалый: Подчиненные троллили умирающего Лукашенко 21.05.2023, 8:24

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Над тяжело больным диктатором поиздевались не только пропагандисты.

Экономист Сергей Чалый в свежем выпуске своей авторской передачи изучил реакцию чиновников и госпрессы на временное исчезновение с радаров тяжело больного Лукашенко.

— Вопреки распространенному мнению госаппарат вовсе не застыл в ступоре от временной недееспособности Лукашенко, — утверждает аналитик.

По его мнению, реакция чиновников и собственной пресс-службы варьировала в диапазоне от тонкого троллинга до попыток позиционировать себя на случай «если что».

— Тема троллинга была подхвачена «Пулом первого», который невинное вроде видео появления зайца на лужайке лукашенковской резиденции сопроводил двусмысленным комментарием: «новичок» во дворце, — напоминает Чалый.

И отмечает, что на этом пресс-служба не остановилась:

— Тот же «Пул первого» показал свою готовность к эпохе потерявшего голос Лукашенко, продемонстрировав новые образцы «мерча первого» — на этот раз впервые без его цитат.

Эксперт обратил внимание и на публикацию БелТА в рубрике, посвященной рабочей неделе Лукашенко, что, по его мнению, уже смешно в этих обстоятельствах. В подзаголовке Чалый увидел еще один неудчный намек на состояние здоровья диктатора: «для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства».

— С учетом его отчаянной хромоты, это звучит уже как полное издевательство.

В отличие от относительно безобидных подколок, гораздо более опасным является сигнальное поведение чиновников, убежден экономист. Так как это «создает у подданных ощущение, что кроме самого Лукашенко кто-то еще способен выполнять его специфические монаршие обязанности».

В качестве примера Чалый приводит инспекцию Минской области ее руководителем Александром Турчиным:

— Он не только осмотрел с вертолета свои подведомственные земли, не только обнаружил там безхозяйственность, не только приказал «навести порядок на земле», но еще и поручил подчиненным председателям райисполкомов сделать то же самое.

Аналитик напоминает, что подобные инспекции до недавнего времени были исключительной прерогативой белорусского правителя, который в свое время позаимствовал этот властный ритуал у Петра Машерова.

Вспомнил Сергей Чалый и о выступлении премьер-министра Романа Головченко в честь с «дня флага, гимна и герба». Он не только зачитал поздравление от имени Лукашенко, но и взял на себя смелость от себя лично обратиться к собравшимся.

По словам эксперта, вся соль этого события в том, что в этот день ежегодно проходит церемония принесения молодыми гражданами Беларуси клятвы верности государственным символам страны. Это еще один ритуал, который единолично вот уже десять лет проводил до недавнего Лукашенко — как монарх у своих подданных:

— И замена его на Головченко грозила настоящим подрывом устоев.

Неудивительно, что БТ вырезало эту часть спича премьера из всех новостных сюжетов, заменив их при этом зачитыванием все того же поздравления от имени диктатора.

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