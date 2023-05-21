Беларусь всколыхнуло видео со сценой избиения солигорского школьника 4 21.05.2023, 8:37

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Публикация привлекла внимание к теме школьного буллинга в стране.

В издание «Электронный Солигорск» подписчик прислал видео драки между учениками седьмого класса в одной из местных школ. Редакция видео опубликовала и этим привлекла внимание к проблеме детского буллинга и его последствиям.

Драка, которая попала на видео, на самом деле больше походила на расправу. Ведь это не был бой среди равных по силе, одного из учеников явно наказывали. Потому что один из мальчиков наносил другому удары, а его «подстраховывал» другой ученик. При этом остальные дети, находившиеся в то время в классе, не вступились за мальчика и не позвали учителя, когда мальчика избивали прямо на их глазах.

После того, как снятое на телефон видео оказалось в распоряжении редакции «Электронного Солигорска» и было опубликовано, это вызвало обсуждение в комментариях. Притом мысли разошлись. Были такие, кто обвинял журналистов в том, что они опубликовали это видео. Мол, они это сделали ради трафика, лайков, подписчиков, то есть с корыстными целями. Мол, зачем такое выносить в публичную сферу?

Редакция, однако, принципиально возражает: «Конкретно в данной ситуации мы хотели привлечь внимание общественности к подобным историям, чтобы избежать замалчивания, повторения и подобных сценариев в других школах».

И многие солигорцы с журналистами, как утверждается, в этом солидарны. Они пишут и звонят в редакцию, чтобы поддержать ее и сказать: о буллинге просто необходимо говорить открыто.

Ведь не секрет, что в каждой школе есть дети, с которыми обращаются жестоко и которых просто травят. Притом среди тех, кто это пишет и говорит — и те, кто сам сталкивался с жестоким обращением со стороны сверстников, и родители сегодняшних учеников, которые переживают за своих детей.

Чрезвычайно удивил редакцию тот факт, что многие звонки касались приславшего видео подписчика. Какие-то люди всеми правдами и неправдами пытались узнать его личность.

«Возникает резонный вопрос: для чего? Конечно, никаких сведений собеседникам редакция «Электронного Солигорска» не давала. Но решение проблем через подписчика, приславшего видео, вызвало немалое удивление», — пишет редакция.

«Школьный буллинг — это не норма! Последствия могут быть необратимыми», — убеждены журналисты.

И приводят печальный пример из недавней солигорской истории. Ученицу одной из школ постоянно травили одноклассники. Компания хулиганов ради развлечения делала все возможное, чтобы испортить жизнь выбранной жертве. В своем классе заступиться за нее было некому, так как хулиганов просто боялись. Попытки же поддержать школьницу некоторых учеников из других классов коренным образом ситуацию не меняли.

Последней каплей тогда стала, как может показаться взрослым, мелочь. Девочке в раздевалке оплевали куртку, после чего она пришла домой и сбросилась с крыши 9-этажного дома.

Та трагедия вызвала шок в школе и поразила многих, но, как утверждает журналист, лично знавший погибшую и обстоятельства ЧП, не повлияла на непосредственно виновных в ней. Ведь они, мол, смеялись и издевались над умершей жертвой даже в похоронной процессии.

Жертва же того буллинга была спокойной и доброй девочкой, но очень несчастной из-за проблем в школе. А несколько учеников, которые ее поддерживали, изменить ситуацию не могли.

Что касается ситуации, отраженной на опубликованном видео, то 16 мая мать пострадавшего ребенка обратилась по данному факту в милицию, сейчас проводится проверка. Действиям каждого из фигурантов, как заявляется, дадут правовую оценку, а тяжесть причиненных телесных повреждений оценят эксперты. Поскольку ни одному из участников конфликта еще не исполнилось 14 лет, ответственность за их поступки будут нести взрослые, заявили силовики.

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