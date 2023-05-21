Скабееву резко осенило1
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 21.05.2023, 8:41
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Все закончится прискорбно для Кремля и его обслуги.
Скабееву резко осенило, что Украина наконец-то получила карт-бланш.
Правда, все это подано под соусом пропаганды, мол «последний шанс для Украины на контрнаступление», но даже при этом виднеется тревога среди говорящих голов.
«Не рассосется», — подытожила она. Все закончится настоящим освобождением от оккупационных войск, а Путин закончит прискорбно, как и все они.
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»