Скабееву резко осенило 1 Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

21.05.2023, 8:41

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Все закончится прискорбно для Кремля и его обслуги.

Скабееву резко осенило, что Украина наконец-то получила карт-бланш.

Правда, все это подано под соусом пропаганды, мол «последний шанс для Украины на контрнаступление», но даже при этом виднеется тревога среди говорящих голов.

«Не рассосется», — подытожила она. Все закончится настоящим освобождением от оккупационных войск, а Путин закончит прискорбно, как и все они.

Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

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