Бессмысленный и беспощадный: в России зреет бунт 2 21.05.2023, 9:23

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Раздались первые «звоночки».

В России начинают бастовать рабочие предприятий, требуя увеличения размера заработной платы. Пока такие протестные акции не стали массовым явлением, но ухудшающаяся экономическая ситуация в РФ будет этому способствовать.

«Апостроф» выяснял, когда ждать «русского бунта», который, как известно, может быть только «бессмысленным и беспощадным».

Невидимая забастовка

На «Ульяновском автомобильном заводе» («УАЗ») в России произошла забастовка. 17 мая работники предприятия в одном из цехов провели митинг, на котором потребовали достойной оплаты труда.

«Завод бастует: зарплаты нет», - так прокомментировал случившееся один из рабочих.

Сообщается, что забастовка продолжалась весь день.

Разумеется, федеральные телеканалы не сочли нужным осветить это событие. Впрочем, чему удивляться, ведь и о крушении военных вертолетов и самолетов 13 мая в Брянской области тоже не сообщили.

Более того, администрация завода опровергла информацию о забастовке. Хотя довольно-таки странно отвергать очевидное, так как кадры бастующих рабочих «УАЗа» заполнили просторы интернета.

Но на самом деле, власти осознают серьезность случившегося. В телеграмм-каналах сообщается, что с работниками «УАЗа» собирается встретиться губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а прокуратура уже проводит на предприятии проверку.

Денег действительно нет

Это не первый случай, когда в России работникам не платят вовремя зарплату или выплачивают ее в урезанном размере. И в нынешнем году такие случаи заметно участились.

Однако до сих пор с такой проблемой сталкивались в основном учителя и врачи. Да и о забастовках раньше не сообщалось (что, на самом деле, не означает, что их не было).

В случае же с «УАЗом» речь идет о крупном автомобилестроительном предприятии, которое, к тому же, поставляет российской армии полноприводные автомобили повышенной проходимости УАЗ-3163 Patriot. По этой причине завод находится под украинскими и западными санкциями.

Отметим, что ситуация на «УАЗе» характерна в целом для российского автопрома, который оказался, пожалуй, самой пострадавшей от санкций отраслью РФ. Западные компании, которые в минувшие десятилетия наладили в России сборку своих автомобилей, после начала большой войны стали выводить свои инвестиции из страны, вследствие тех же санкций возникли колоссальные сложности с иностранными (за исключением китайских) комплектующими. В результате за 2022 год производство автомобилей в России обвалилось на 60%.

Но проблемы не только у автопрома. И связаны они, в первую очередь, с огромным бюджетным дефицитом, который к началу мая этого года достиг 3,4 триллиона рублей (42 миллиардов долларов по текущему курсу), при том, что в бюджет-2023 заложен предельный годовой дефицит на уровне 2,9 триллиона рублей (36 миллиардов долларов).

Такой дефицит, в свою очередь, обусловлен тем, что расходы бюджета, большая часть которых направляется на ведение войны против Украины, почти в полтора раза превышают доходы. По открытым статьям бюджета в разделе «национальная оборона» из казны потрачено 789,8 млрд руб. по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще 3 трлн руб. секретных расходов, из которых 80% (2,4 трлн руб.) идут на нужды армии. При этом доходы, в первую очередь, нефтегазовые, постоянно сокращаются (по данным Минфина РФ, только за январь-апрель этого года поступления налогов от продажи нефти и газа упали вдвое).

При этом каждый третий российский регион столкнулся с недобором налогов, а 5 пережили полноценный крах доходов. Поэтому, как лаконично выразился рабочий «УАЗа», «зарплаты нет».

Низы не хотят

Впрочем, как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Кущ, задержки зарплат по несколько месяцев вряд ли станут в России повсеместным явлением.

«Так, чтобы как в 90-е не выплачивали зарплату, я думаю, такое в России практически невозможно за исключением каких-то точечных ситуаций», - сказал эксперт в комментарии «Апострофу».

По его словам, у властей всегда есть возможность накачать экономику деньгами, включив «печатный станок».

Но в этом случае ускорится инфляция, то есть на ту же зарплату можно будет купить существенно меньше товаров и услуг. А это приведет к реальному сокращению доходов граждан, что им, безусловно, не понравится.

Особенно острой эта проблема будет ощущаться в промышленных регионах России.

Алексей Кущ пояснил, что в РФ, в отличие от Украины, сохранился относительно многочисленный рабочий класс, и там есть не только города, в которых существуют градообразующие предприятия, но и целые регионы с регионообразующими предприятиями.

«Инфляция будет достаточно высокой, плюс тарифная политика по отношению к населению будет постепенно ужесточаться. Поэтому я думаю, что могут быть массовые акции протеста, и они будут связаны не с задержками зарплат, а с низкими доходами, - прогнозирует эксперт. - Я думаю, что такой индустриальный кризис в России может произойти в 2024 году».

Режим Путина под угрозой

Но можно ли ожидать, что в скором времени в России начнутся массовые бунты?

Политолог Владимир Фесенко считает, что не стоит всерьез рассчитывать на «российсий Майдан».

«Я бы предостерег от ожиданий, что вот еще немного и в России произойдет революция, народ восстанет. Это – желаемое, которое выдается за действительное», - сказал он в разговоре с «Апострофом».

Тем не менее, социальная напряженность будет нарастать из-за накапливающихся социально-экономических проблем.

«И история на «УАЗе» очень показательна – это один из первых звоночков», - говорит эксперт.

По его словам, растущая напряженность в российском обществе станет негативным фоном для ведущейся Россией войны против Украины.

«Это ситуация, которую в басне «Тришкин кафтан» описал Иван Крылов: ты начинаешь одну дырку латать - появляется другая, потом третья. Тут и проблемы с войной, риски новой волны мобилизации, а тут еще и социальные проблемы, вероятность каких-то забастовок, - говорит Владимир Фесенко. - Это не обязательно приведет к каким-то политическим изменениям, но может стать предпосылкой для системного кризиса путинского режима».

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