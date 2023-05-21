Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины
- 21.05.2023, 9:31
- 1,332
Министерство обороны США детально сообщило, что в него войдет.
Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.
Об этом сообщает CNN.
«Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7», — пишет издание.
На сайте министерства обороны США говорится о том, что Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.
В пакет войдет:
дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
артиллерийские снаряды;
противотанковые управляемые ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
боеприпасы с лазерным наведением;
мостовые системы;
бронированные медицинские машины;
грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
тепловизионные системы;
запчасти и другое полевое оборудование.
Стоимость пакета — $375 миллионов долларов.