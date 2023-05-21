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Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины

  • 21.05.2023, 9:31
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Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Министерство обороны США детально сообщило, что в него войдет.

Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает CNN.

«Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7», — пишет издание.

На сайте министерства обороны США говорится о том, что Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.

В пакет войдет:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боеприпасы с лазерным наведением;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

Стоимость пакета — $375 миллионов долларов.

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