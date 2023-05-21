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«Воевать больше не пойду»: пленный россиянин жадно уплетает консервы с ножа

  • 21.05.2023, 9:47
«Воевать больше не пойду»: пленный россиянин жадно уплетает консервы с ножа

Видеофакт.

Украинские воины взяли в плен русского оккупанта и привели его в свой полевой лагерь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разговора с пленным бойцы опубликовали в соцсетях. На записи россиянин разговаривает с бойцами и вместе с тем ест с ножа консервы, предложенные украинскими воинами. Неподалеку сидит, отдыхая, боец по имени Василий, который взял в плен россиянина.

«Не, я воевать больше не пойду», – говорит пленник в конце разговора.

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