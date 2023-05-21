Останется один маленький Урал: жительница Казахстана поставила на место россиянку

Останется один маленький Урал: жительница Казахстана поставила на место россиянку10
- 21.05.2023, 10:18
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Женщины устроили перепалку по поводу войны в Украине.
В Казахстане россиянка решила покачать свои права, но местная женщина поставила ее на место. Казашка рассказала гражданке страны-агрессора, что останется от российских оккупантов и что будет с кровавым президентом Владимир Путиным.
Соответствующее видео появилось в сети, передает obozrevatel.com. Женщины устроили выяснения по поводу войны в Украине прямо в общественно транспорте.
«Смерть русским фашистам, оккупантам, которые за деньги убивают, насилуют, воруют, мародерствуют чужое государства. Слава Украине! Крым – украинский! Мы, казахи, за счастье украинцев и за счастье своих детей! Русских оккупантов ненавидим! Если ты такая фашистка и террористка, иди, чего ты здесь сидишь. Иди к Путину, заступайся, иди! Говори Путину», – заявила казашка.
Женщина пригрозила ударить россиянку и откровенно заявила, что ждет, «когда Путина повесят», а всех «россиян московитами назовут».
«Жду, когда все государства разделятся и останется у России маленький Урал. Скоро так будет», – заключила казашка.