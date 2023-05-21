В знаменитом доме-кукурузе в Минске происходит что-то странное 21.05.2023, 10:26

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Ночью не горит ни лампочки.

Некоторые минчане не на шутку озадачились, наблюдая, как вечер за вечером в одном из знаменитых домов-«кукуруз» совершенно темно. Не видно ни горящих лампочек в окнах, ни подсветки наверху здания.

Небезразличные белорусы с пытливым умом обратились в редакцию Tochka.by

Что за дома-«кукурузы»

«Кукурузами» за внешнюю схожесть с початками прозвали пять столичных домов по улице Веры Хоружей.

Строились они в период 1970-1990-х. Округлость архитектуре придали балконы, которых в 16-этажном доме не счесть.

Почему не горит «кукуруза»

Если вы думаете, что не горящая «кукуруза» – так себе загадка, можем поспорить, ведь сразу несколько читателей написали в редакцию Tochka.by с этим вопросом.

«Часто с работы возвращаюсь мимо «кукуруз», и все время одно из пяти зданий выделяется. Вот так выглядит «кукуруза» здорового человека, а вот так какая-то поломанная», – прислав в редакцию фотодоказательство, отметил минчанин.

«Почему четыре светятся, а пятая – в кромешной темноте?» – задался вопросом второй, будто продолжая мысль первого.

Негорящая «кукуруза» находится по адресу Веры Хоружей 22, и это одноименный бизнес-центр. Постоянно там никто не живет, а офисные работники, видимо, допоздна не засиживаются, но, как по подсказке-табличке, уходя, гасят свет.

И если с этим все более-менее понятно, то вопрос подсветки пока оставался открытым. С ним редакция обратилась в «Минскэнерго».

Там уточнили, что напряжение подается на весь бизнес-центр. Но каким образом будут расходовать электричество (а в частности, включать ли подсветку), в БЦ решают самостоятельно.

«Мы позвонили управляющему [бизнес-центра – Tochka.by], никаких жалоб на отсутствие электроэнергии у него нет. Позвонили и в службу 155, уточнили, были ли соответствующие обращения. В ближайшие два месяца таких не поступало», – рассказали в «Минскэнерго».

А что, можно не включать подсветку?

Как мы писали ранее, всего домов-«кукуруз» пять, четыре из них подсвечиваются сверху специальной конструкцией, на пятой же такая не горит. По идее, архитектурный комплекс с эстетической точки зрения должен оформляться одинаково.

Но по сути…

Мы изучили список историко-культурных ценностей Минска. Всего там более 600 зданий различиного назначения.

Среди них есть как очевидно ценные объекты (такие, как городская ратуша или дом, в котором жил Якуб Колас), так и менее очевидно значимые. Например, комплекс деревянной застройки в Северном переулке.

Чего в этом перечне нет, так это домов-«кукуруз».

А значит, внешние изменения в этом комплексе вполне могут быть, и удивляться этому не стоит.

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