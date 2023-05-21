Кремль попал в «ядерный» конфуз 1 Фабиан Хоффман, The Telegraph

21.05.2023, 10:34

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Сомнительные фразы в российском минобороны раздаются все чаще.

Ракетная атака «Кинжалами» на Киев была описана украинскими властями как «исключительная по своей плотности». По данным Министерства обороны Великобритании, Россия запустила по Украине 27 ракетных и беспилотных систем, в том числе баллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и поставленные Ираном беспилотники «Шахед».

Однако, пожалуй, более потрясающей, чем сама массированность ударов, способность Украины – и соответственно Западу – отражать их. Киев утверждает, что 100% целей были уничтожены, хотя сейчас это невозможно проверить.

Очевидно лишь то, что большинство целей, если не все, было нейтрализовано. Это серьезно подорвало потенциал русского ракетного арсенала. Кроме того, это событие может заставить российских ядерных стратегов задуматься над неудобными вопросами.

Некоторые из ракет, которые, вероятно, были перехвачены во время ночной атаки в понедельник, включая разрекламированную гиперзвуковую ракету «Кинжал», имеют двойное назначение. Теоретически они могут быть развернуты в обычных или ядерных конфигурациях и составляют основу нестратегического и тактического ядерного арсенала России.

Тактическое ядерное оружие, в первую очередь, предназначено для достижения боевого эффекта. Например, в случае гипотетической ситуации, когда Россия ведет войну с НАТО, а войска НАТО угрожают прорвать российскую линию обороны, Россия может нанести тактический ядерный удар, чтобы остановить продвижение НАТО.

Очевидная эффективность противоракетной обороны Украины против российских баллистических и крылатых ракет малой дальности может подвергнуть сомнению способность России успешно применить свой тактический ядерный арсенал.

Российские пропагандисты угрожали Великобритании ракетами, которые могут повлечь за собой ядерное цунами, что уничтожит Лондон. Это всегда было преувеличением, но даже сам Владимир Путин утверждал, что «Кинжал» невозможно остановить, заявив в 2018 году, что он может «преодолеть все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны».

Модифицированный истребитель МиГ-31К с подвешенной ракетой авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Раньше считалось, что противодействия этим ракетам нет…

Российские командующие теперь могут начать сомневаться, сможет ли их тактическое ядерное оружие добраться до своих целей.

Важно отметить, что это не означает, что события на этой неделе свели на нет мощность общего ядерного потенциала России. Россия, вместе с Соединенными Штатами, остается крупнейшим ядерным государством в мире и владеет разнообразным арсеналом стратегического ядерного оружия.

Национальную безопасность обычно обсуждают с точки зрения худших сценариев. Особенно это касается ядерной стратегии. В конце концов, ядерное оружие является оружием по крайней мере и основным гарантом национального суверенитета.

В связи с этим «а что если бы…» в российском министерстве обороны теперь можно услышать все чаще.

Фабиан Хоффман, The Telegraph

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