«У нас кровать в авто больше, чем в квартире» 21.05.2023, 10:48

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Фото: auto.onliner.by

Как пара из Минска построила дом на колесах своими руками.

Минчанка Анна и ее муж Алексей любят путешествовать и часто делают это всей семьей — вместе со своими двумя детьми. По этой причине они давно приценивались к домам на колесах. Однако, изучив цены на фургоны из Европы, поняли, что могут сделать такой автомобиль сами дешевле — тем более, что пара руководит одной из столичных СТО. О том, что у них получилось, рассказал Onliner.

«Загорелись идеей автотрипа по Европе, начали изучать варианты автодомов, которые существуют. Каравану — прицепному устройству — сразу сказали нет. Почему? Допустим, стоишь ты в пробке на автобане. Пассажир захотел в туалет или спать — пошел в караван. Пробка тронулась — нужно ждать, пока спутник пересядет обратно, так как ехать с человеком в прицепе нельзя», — рассказала журналистам Анна.

Фото: auto.onliner.by

Фото: auto.onliner.by

Фото: auto.onliner.by

Фото: auto.onliner.by

Фото: auto.onliner.by

Фото: auto.onliner.by

Поэтому остановиться решили на кастенвагене — то есть фургоне, внутри которого могут быть оборудованы спальное место, кухня, есть необходимые для длительного путешествия предметы.

«Уже готовый и уже переделанный кастенваген стоил в районе 90−100 тысяч евро. Но мы с Лешей подумали: у нас есть инструменты, помещение, навыки… Так почему бы самим не собрать свой автодом? Полтора года я переписывалась с американскими автолюбителями, смотрела фото в интернете и блоги, перенимала идеи, — поделилась Анна. — Параллельно с этим мы искали базу. Выбирали между Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter и Iveco Daily — устроили целую командировку в поисках живого варианта. Но, увы, попадались одни «трупаки». Самым идеальным вариантом стал этот Crafter 2014 года выпуска с оригинальным пробегом в 280 000 км (причем автомобиль ездил только по Германии и Швейцарии) и хорошим состоянием кузова (здесь заводская антикоррозийка). Из опций — пневмосиденья и кондиционер. Но за машину пришлось заплатить по верху рынка».

Постройка автодома растянулась почти на два года: Анна и Алексей из-за большой загруженности на своей СТО занимались им в нерабочее время — вечерами и на выходных.

«За это время мы успели насмотреться на автодома, которые строились не под себя, а на заказ. Некоторые были готовы всего за четыре месяца, при этом внутри все — косое и кривое. Но в то же время люди добились своей цели гораздо быстрее, сели и поехали, пока мы продолжали корпеть и подгонять все по миллиметрам. К слову, я преимущественно отвечала за дизайн, внутреннюю отделку и мебель, шумоизоляцию. Алексей в основном занимался технической частью», — рассказала Onliner Анна.

Как пишут журналисты, в автодоме есть все для комфортного отпуска. Например сидушки (их героиня, как и занавески, отшивала сама) превращаются в большое спальное место как минимум на двух взрослых. По бокам — гибкие светильники, позволяющие читать книжку не мешая другим, когда свет в салоне выключен.

«Многие замечают: на большом автодоме в старый город тебя не пустят. Но наш — достаточно узкий, он проезжает, хоть имеет длинную базу (7,3 метра). Кстати, про длину: у нас кровать — 1,70 на 2,10 метра, то есть больше, чем кровать в квартире», — поделилась женщина.

Душевая в доме на колесах «совмещена» с портативным туалетом (не кассетным, который чаще всего встречается в автодомах) — он спрятан в секретную нишу. Туда заливается специальная химия, которая превращает все в однородную жидкость.

«Химия недорогая. Более того, за 15−16 рублей можно самому сделать смесь, если очень хочется сэкономить. Душ для удобства мы делали не стационарным, а по типу биде», — прокомментировала Анна.

У раковины — два крана. В сенсорном — питьевая вода (от глаз скрыта 5-литровая бутылка с водой из супермаркета). Во втором — «бытовая» для мытья рук, посуды и так далее.

«Бак спрятан в кровати. Открыл одну дверь — и заправился. Но мы хотим этот момент доработать, чтобы не нужно было, например, будить спящего человека, чтобы долить воды, — пояснила Анна. — Также у нас установлены отдельные баки для использованной грязной воды из душа и кухни. Это обязательное требование для Европы — там нельзя сливать все это на улице. И хотя у нас с этим лояльнее, свинячить все равно не хочется».

Чего в доме на колесах, который построили супруги, нет, так это стационарной плиты. Как объяснила Анна, они решили приобрести туристическую с газовым баллончиком, чтобы можно было с утра готовить на улице, пока внутри кто-нибудь отсыпается после дороги.

Еще одна фишка — пол с инфракрасным подогревом. Бойлер, блок управления, холодильник и другие неотъемлемые части автодома, которые визуально могут перегружать интерьер, — все спрятано за откидными или раздвижными ширмами.

По словам хозяйки дома на колесах, в постройку вложили около 40 тысяч долларов в эквиваленте (включая покупку базы), если не считать трудозатраты. Но со счета уже сбились.

«К слову, я звонила на одну СТО и уточняла, сколько будет стоить такая работа. Мне ответили, что 9 тысяч долларов. Это без материалов и запчастей». — рассказала она.

Машина не на газу — по мнению супругов, это небезопасно. Альтернативой стали аккумуляторные батареи, которые заряжаются с трех позиций — в движении от генератора, от солнечных панелей и от обычной розетки при остановке. Таким образом, семья может позволить себе не только бойлер, но и кофеварку, тостеры.

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