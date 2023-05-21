Люди Путина на службе ЦРУ Виктория Зубкова, planeta.press

21.05.2023, 11:11

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Как российские чиновники становятся шпионами.

В России растет недовольство происходящим, что создает предпосылки для вербовки информаторов в том числе среди государственных служащих, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских спецслужбах. В частности, ЦРУ и ФБР с осени прошлого года используют социальные медиа и публичные выступления, чтобы побудить россиян связываться с ними.

Как рассказал изданию сотрудник, который занимается привлечением агентов, это дало результат — россияне выходят на контакт с американскими спецслужбами. Таким образом американцы получают актуальную информацию о российской экономике, внешней политике, военно-политическом руководстве страны и прочее. Это крайне важно, ведь после полномасштабного вторжения в России засекретили многие данные, например, о владельцах, директорах и активах юридических лиц, которые попали или могут попасть под санкции.

Американские спецслужбы также сотрудничают с россиянами, которые покинули Россию. Эмиграция после полномасштабного вторжения российской армии в Украину и объявления мобилизации стала крупнейшей с момента распада СССР. По разным оценкам, страну покинуло порядка 1 млн человек, и с ними, как сообщает The Wall Street Journal, работают спецслужбы.

«Мы по всему миру ищем россиян, которым происходящее противно так же, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества», — еще в ноябре прошлого года заявил замдиректора ЦРУ по оперативной работе Дэвид Марлоу.

13 апреля ЦРУ создало Telegram-канал Securely Contacting CIA и публикует в нем посты и видео с информацией о сотрудничестве и инструкциями, как россиянам связаться с американскими спецслужбами через браузер Tor, обеспечивающий анонимное соединение и передачу данных в зашифрованном виде.

«Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами. Возможно, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим», — в частности, говорится в пояснении к одному из мотивационных роликов. За неделю на Telegram-канал подписалось уже 13 тыс. человек, зато охваты постов по 100–300 тыс.

«Убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже, исходя из того, и мы все это знаем прекрасно, что и ЦРУ, и другие западные спецслужбы не ослабляют своей активности на территории нашей страны», — прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Telegram-канал ЦРУ, «очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».

Собственно, отслеживать и не надо. Список россиян, которые могут предоставить информацию американским спецслужбам, на днях опубликовал провластный Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ».

Он перечислил членов «партии мира» или «капитулянтов»: помощник президента России Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, миллиардеры Роман Абрамович, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Вячеслав Кантор, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Аркадий Волож, Алексей Мордашов, руководитель администрации президента Александр Волошин (1999–2003).

Полезными могут оказаться и «нейтральные» или неопределившиеся: председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «ОРТ / Первого канала» Константин Эрнст, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (2018–2022).

Символично, что «НЕЗЫГАРЬ» опубликовал список участников «партии победы» или «ястребов», но турбопатриоты не согласны.

«Но чтобы кого-то считать «ястребом» мы должны услышать от них такие слова: русофобский проект «Украина» должен быть ликвидирован любой ценой, все области бывшей УССР должны быть воссоединены с Россией, корни неонацизма находятся в «украинской идентичности», которая изначально создавалась как антирусская идентичность и т.п. А такой мощной риторики мы не слышим не только от лиц из списка «ястребов», но, честно говоря, и от экспертов и журналистов. Глядя на эту систему группировки невольно делаешь вывод, что первая группа готова вернуть не только 4 области, но и Крым, вторая — вообще непонятна, скорей всего примкнет к третьей группе, в которой «ястребы» постоянно «готовы к переговорам» и удовлетворятся Крымом и 4 областями (возможно даже — по линии фронта)», — например, считает директор Института русско-славянских исследований имени Н.Я. Александр Буренков.

Не удивимся, если Telegram-канал создан для отвода глаз, а американские спецслужбы давно сформировали батальон «шпионов» из высокопоставленных российских госслужащих. Например, в марте журналисты заметили супругу главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в одной из стран-участниц НАТО. Якобы 28 марта она посетила посольство РФ во Франции, после чего отбыла на юг. 11 апреля Telegram-канал gulagu.net опубликовал фото, как Нарышкина катается по Парижу в «Мерседесе» российского посла. Якобы ее отъезд вызвал переполох не только в МИД РФ, но и в СВР с докладами Путину, и была дана команда срочно вернуть Татьяну Сергеевну в Россию. По «загнивающему Западу» колесят и менее колоритные «персонажи». К примеру, 22 апреля «слили» фото жены главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, гуляющей по Вене. Якобы Ольга Ивановна приехала в Австрию в качестве главы российской делегации на Конференцию Альянса по борьбе с торговлей людьми при ОБСЕ, однако мероприятие своим присутствием так и не почтила, так как была занята более важными делами. В апреле жену замминистра обороны России Тимура Иванова обнаружили в Куршевеле. Никто из указанных и прочих «персонажей» под санкции не попал и свободно ездит по миру, не исключено, за заслуги перед западными разведками.

На 450-й день сказок роспропаганды об усталости от войны от нее устали в самой России. Наверняка среди госслужащих есть те, кто считают, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и вряд ли они согласны со словами Йозефа Геббельса о том, что «вместе шли, вместе висеть». Зато знают, что «вовремя предать — это значит предвидеть». Возможно, мятеж произойдет не так быстро, но, похоже, все к тому идет.

К слову, премьер-министр России Михаил Мишустин 23−24 мая едет с официальным визитом в Китай. Де-факто он и есть преемник — случись что с Путиным, по закону страну возглавит Мишустин, и его поездка на смотрины в Пекин выглядит неоднозначно.

Виктория Зубкова, planeta.press

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