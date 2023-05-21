В общем, на фронт, товарищ Медведев 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

21.05.2023, 11:56

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Дмитрий Медведев

Фото: Getty Images

И оттуда пишите письма Илону Маску.

Степень измельчания высшего российского начальства показывает сегодняшнее поздравление великого геополитика в связи со взятием Бахмута «штурмовыми отрядами «Вагнер», а также всеми подразделениями ВС». Небольшого украинского города, о котором год назад в России мало кто знал. Взят он на деле или нет – не знаем.

Вообще, употребление словосочетания «штурмовые отряды» несколько удивляет, потому что в политическом словаре оно относится совсем к иным временам.

Но это между делом, а главное в том, что представьте себе масштабы – великий геополитики, противостояние с Америкой, мировая держава. При таком величии победные колонны должны были взять Киев, Одессу, Харьков. С победными знаменами замереть на границах Польши, омыть сапоги в приграничных реках. А здесь занятый с большими потерями небольшой, разрушенный в результате многомесячных боев украинский город. И верховное поздравление.

Испарились большие победы, все измельчало у начальства. Прямо, как несчастные люди, страдающие от алкогольной зависимости – не имея возможности купить качественный алкоголь, пьют «Боярышник» и радуются, нахваливают.

При этом опять отличился зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Они с председателем Совбеза буквально «два сапога пара». Вот, что написал Медведев Илону Маску: «Вы спрашивали меня про Бахмут... Приезжайте и посмотрите сами».

Может, лучше самому для начала съездить, Дмитрий Анатольевич? Или страшно? И почему ваш сын не воюет в устроенной вашим шефом «сцецоперации», не вступил в состав «штурмового отряда», наступавшего в Бахмуте? Почему вы отправили воевать обычных граждан, а сами всей семьей «в кусты»? Как и все высшее начальство? В общем, на фронт, товарищ Медведев. Жена – санитаркой в госпиталь, сами с сыном – в окоп, в первую линию. И оттуда пишите письма Маску.

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