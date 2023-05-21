В ближайшие дни в Беларуси будет до +26°С тепла 21.05.2023, 12:05

Синоптики поделились прогнозом на следующую неделю.

В ближайшие дни в Беларуси столбик термометра поднимется до +26°С, прогнозируют синоптики.

22 мая минимальная ночью составит +5..+11°С, а максимальная днем – +17..+23°С. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем слабый до умеренного. Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет слабо падать.

23-24 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку Беларуси скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Прогнозируется переменная облачность

23 мая минимальная температура воздуха ночью составит +5..+12°С, максимальная днем – +20..+26°С. День пройдет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается неустойчивый умеренный ветер, при грозах порывистый.

24 мая ночью ожидается до +6..+12°С, а днем – до +21..+26°С. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Прогнозируется неустойчивый умеренный ветер, при грозах порывистый.