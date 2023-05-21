Директор завода «Полоцк-Стекловолокно» намекнул на вредительство Лукашенко 21.05.2023, 12:22

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Во время «политинформации» возникли интересные параллели.

В начале мая гендиректор завода «Полоцк-Стекловолокно» Илья Икан в рамках информационного дня рассказал сотрудникам о проблемах, с которыми столкнулось предприятие, пишет «Салідарнасць».

По его словам, ранее около 90% продукции экспортировалось на рынки Европы, Украины, Кореи, Японии и других стран.

— Высокомаржинальные продукты приносили основной доход, позволяли предприятию развиваться, окупать текущую деятельность, иметь минимальную кредитную задолженность, выплачивать работникам достойную заработную плату, — напомнил руководитель о прежних относительно беззаботных днях. Но со второго полугодия 2022-го ситуация изменилась не лучшим для «Полоцк-Стекловолокно» образом:

— В связи с увеличением санкционного давления наблюдаются проблемы с реализацией продукции в странах Европы и дальнего зарубежья, затруднения с прохождением платежей, отток клиентов и отказ крупных контрагентов от своих обязательств, полное закрытие некоторых рынков.

По словам гендиректора, финансово-экономическая ситуация предприятии продолжает оставаться нестабильной. В подтверждении этого из зала звучали вопросы о сроках восстановления премиальных выплат.

Да и сам директор подтвердил это лишний раз, ответив на вопрос, когда для специалистов будет расширена служебная парковка:

— Когда на предприятии будет восстановлен производственный режим и оплата труда.

Руководитель предсказуемо умолчал о виновнике бед, с которыми столкнулось его предприятие. Санкции в отношении «Полоцк-Стекловолокно» вводились и раньше, но были приостановлены.

В начале июня 2021-го США возобновили их в назидание за принудительную посадку в минском аэропорту пассажирского самолета компании Ryanair.

Впрочем, следуя традиции проведения подобных мероприятий, директор начал не с ситуации на заводе, а с освещения основных тезисов недавнего послания Лукашенко, отметив «важность этой темы для каждого гражданина». И тем самым невольно провел связь между причиной и следствием трудностей, одолевшими «Полоцк-Стекловолокно».

Вряд ли сами чиновники в этом публично признаются в сегодняшних реалиях, но они уж точно способны провести эту связь. И не только они.

Поэтому неслучайно, наверное, в конце политинформации заместитель гендиректора по безопасности, режиму и кадрам «еще раз напомнил заводчанам о необходимости соблюдать информационную гигиену в интернете, следить за списком материалов, признанных в нашей стране экстремистскими».

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