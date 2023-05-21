Невзоров: Грузия открыто и красиво брезгует российскими «вельможами» 21.05.2023, 12:28

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Дочери Лаврова «вспомнили всё».

Вообщем, идея министра Лаврова сыграть свадебку дочери в Грузии оказалась не слишком удачной, пишет известный журналист Александр Невзоров.

Грузины «вспомнили всё» и устроили великолепный ад, исключающий всякую возможность «расслабиться и оттянуться».

Долгое и мучительное соседство с Россией воспитало в них исключительно мощные традиции негостеприимства всякой шушеры.

И Грузия теперь тоже - открыто и красиво брезгует «российскими» вельможами и их визитами.

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