закрыть
21 мая 2023, воскресенье, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Невзоров: Грузия открыто и красиво брезгует российскими «вельможами»

  • 21.05.2023, 12:28
  • 3,390
Невзоров: Грузия открыто и красиво брезгует российскими «вельможами»

Дочери Лаврова «вспомнили всё».

Вообщем, идея министра Лаврова сыграть свадебку дочери в Грузии оказалась не слишком удачной, пишет известный журналист Александр Невзоров.

Грузины «вспомнили всё» и устроили великолепный ад, исключающий всякую возможность «расслабиться и оттянуться».

Долгое и мучительное соседство с Россией воспитало в них исключительно мощные традиции негостеприимства всякой шушеры.

И Грузия теперь тоже - открыто и красиво брезгует «российскими» вельможами и их визитами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников
Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников