Неприметная легенда: 53-летний Dodge ушел с молотка за миллион долларов 21.05.2023, 12:36

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Фото: Mecum

Ретро-авто внесли в национальный реестр самых ценных моделей США.

В США на аукционе Mecum продали Dodge Challenger 1970 года. За неотреставрированное авто отдали 1 072 500 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Этот Dodge Challenger R/T SE – редкий вариант модели с топовым 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. Всего в 1970 году выпустили только 356 таких авто. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.

Dodge Challenger Hemi сейчас очень дорогие, однако этот автомобиль особенный – он считается легендой стритрейсинга, выигравшей множество гонок. Его даже внесли в национальный реестр самых ценных ретро-авто США.

Фото: Mecum

История Dodge Challenger весьма интересная. Его приобрел бывший десантник и офицер полиции Детройта Годфри Куаллс. По вечерам после работы он принимал участие в стритрейсинге и практически всегда побеждал.

Поскольку гонки были нелегальными, то полицейский оставался инкогнито, ведь боялся потерять работу. После соревнований Dodge Challenger быстро исчезал и именно поэтому получил прозвище Black Ghost («Черный призрак»).

Фото: Mecum

В 1976 году Годфри Куаллс прекратил участие в уличных гонках, запарковал Dodge Challenger Black Ghost в гараж и лишь изредка на нем выезжал. Лишь после выхода на пенсию он рассказал свою историю.

После смерти Годфри Куаллса машина Dodge Challenger R/T SE перешел в наследство его сыну. Машину ни разу не реставрировали и на ее кузове видны повреждения и ржавчина. Пробег авто составляет 72 400 км.

Фото: Mecum

Фото: Mecum

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